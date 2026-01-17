Александър Кръшняк: Леко закъснение и неравност ме лишиха от финала

Александър Кръшняк, който спечели последната засега българска квота за олимпиадата Милано – Кортина, отпадна след досадна грешка от финалите в съботните състезания по паралелен гигантски слалом в сноуборда в Банско.

„Малка неравност и леко закъснение доведоха до тази грешка, но въпреки това съм щастлив от представянето си. Определено трябваше да поема раск, ала напрежение нямаше. Просто исках да дам най-доброто от себе си. Надявам се утре на по-добро представяне“, коментира Кръшняк. За финалите при жените се класира Малена Замфирова, от нашите състезатели при мъжете очаквано ще видим Тервел Замфиров и Радослав Янков. Петър Гергьовски, който се бори за олимпийска квота, днес не успя да намери място сред най-добрите, но той и останалите ни състезатели ще има още един шанс в неделния ден. Днес финалите са от 13 часа.