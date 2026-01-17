Популярни
Насрочиха старта на Партизан (Червен бряг)

  • 17 яну 2026 | 10:19
  • 301
  • 0

На 28 януари ще започне подготовката на Партизан (Червен бряг) за пролетния полусезон на Северозападната Трета лига. Тренировъчният процес ще се провежда на местната база. В хода му ще се играят и приятелски срещи. Договорени са четири спаринга, като за единият се часа потвърждение.

Програмата за контролите:

7 февруари: Партизан (Червен бряг) – очаква се потвърждение от Ювентус (Малчика)

14 февруари: Партизан (Червен бряг)Академик (Свищов)

21 февруари: Партизан (Червен бряг)ФК Троян (Троян)

28 февруари: Партизан (Червен бряг)Локомотив (Мездра)

