Насрочиха старта на Партизан (Червен бряг)

На 28 януари ще започне подготовката на Партизан (Червен бряг) за пролетния полусезон на Северозападната Трета лига. Тренировъчният процес ще се провежда на местната база. В хода му ще се играят и приятелски срещи. Договорени са четири спаринга, като за единият се часа потвърждение.
Програмата за контролите:
7 февруари: Партизан (Червен бряг) – очаква се потвърждение от Ювентус (Малчика)
14 февруари: Партизан (Червен бряг) – Академик (Свищов)
21 февруари: Партизан (Червен бряг) – ФК Троян (Троян)
28 февруари: Партизан (Червен бряг) – Локомотив (Мездра)