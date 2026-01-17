Ювентус трябва да пречупи Каляри, за да остане в битката за челото

Каляри и Ювентус ще се изправят един срещу друг в мач от италианската Серия А на 17 януари 2026 г. Двубоят ще започне в 21:45 часа на стадион "Унипол Домус". Срещата ще бъде ръководена от главния съдия Давиде Маса. Това е важен мач и за двата отбора, които се намират в различни части на класирането и преследват различни цели в първенството.

Ювентус се развихри за най-голямата си победа за сезона

Ювентус се намира на 4-то място в класирането с 39 точки от 20 изиграни мача, като "бианконерите" са отбелязали 32 гола и са допуснали 16. Торинският гранд продължава борбата за челните позиции и място в Шампионската лига за следващия сезон. От друга страна, Каляри е в долната част на таблицата - на 16-та позиция с едва 19 точки от същия брой мачове. Сардинците имат негативна голова разлика с 21 отбелязани и 30 допуснати попадения, което ги поставя само на няколко точки от зоната на изпадащите. Победа в този двубой би била изключително ценна за домакините в борбата им за оцеляване, докато Ювентус се нуждае от трите точки, за да поддържа темпото в битката за върха.

Дженоа разгроми и изпревари Каляри

Каляри преминава през труден период, като в последните пет мача има само една победа, две равенства и две загуби. Сардинците загубиха последния си мач срещу Дженоа с 0:3 на 12.01.2026 г., а преди това завършиха наравно 2:2 с Кремонезе (08.01.2026 г.). Домакините претърпяха поражение и от Милан с 0:1 (02.01.2026 г.), но успяха да победят Торино като гости с 2:1 (27.12.2025 г.). Преди това записаха равенство 2:2 срещу Пиза (21.12.2025 г.). За разлика от тях, Ювентус е в отлична форма с четири победи и едно равенство в последните пет срещи. "Старата госпожа" разгроми Кремонезе с 5:0 (12.01.2026 г.) и победи Сасуоло като гост с 3:0 (06.01.2026 г.). Преди това "бианконерите" завършиха 1:1 с Лече (03.01.2026 г.), но преди това записаха две поредни победи срещу Пиза с 2:0 (27.12.2025 г.) и Рома с 2:1 (20.12.2025 г.).

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Ювентус има предимство с две победи, две равенства и нито една загуба. Последната среща между тях се състоя на 29 ноември 2025 г. в Серия А, когато "бианконерите" победиха с 2:1 като домакини. По-рано през същата година, на 23 февруари 2025 г., Ювентус отново спечели с 1:0 при гостуването си на Каляри. В мач от Купата на Италия на 17 декември 2024 г., торинският гранд разгроми сардинците с 4:0. Преди това двата отбора завършиха наравно два пъти - 1:1 на 6 октомври 2024 г. и 2:2 на 19 април 2024 г. Историята показва, че Ювентус традиционно има превес в директните двубои, което е допълнително предизвикателство за домакините в предстоящия мач.

Себастиано Еспозито се очертава като най-важният играч за Каляри в този сезон. Младият италиански нападател, роден през 2002 г., е основна заплаха в атаката на сардинците. Неговата техника и усет към гола са ключови за отбора, който се бори за оцеляване в Серия А. Еспозито ще трябва да поеме голяма отговорност в атаката, особено при отсъствието на контузения Андреа Белоти. От другата страна, Мануел Локатели е стълбът в средата на терена за Ювентус. Италианският полузащитник, роден през 1998 г., контролира ритъма на играта и е ключов за баланса между защита и атака в отбора на Лучано Спалети. Неговите точни подавания и тактическа интелигентност са от решаващо значение за успеха на "бианконерите". Локатели има добри изяви срещу Каляри в миналото и ще бъде един от играчите, които могат да наклонят везните в полза на гостите.