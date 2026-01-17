Милица Мирчева е номер едно в Мездра за 2025 г.

Най-добрата българска атлетка в бяганията на дълги разстояния Милица Мирчева беше избрана за Спортист №1 на Община Мездра за 2025 г. Тя оглави класацията с 89 точки и спечели отличието за шести път. Наградата ѝ беше връчена от зам.-кмета Николинка Кътовска по време на тържествена церемония „Спортист на годината“, провела се тази вечер. В почетната тройка са още двама състезатели от Спортен клуб по лека атлетика (СКЛА) „Атлет“ - Иво Балабанов и Мартин Балабанов. В десетката за най-добри спортисти на общината влизат и Ивайло Бояджиев от Общински футболен клуб (ОФК) „Локомотив“, Натали Недева – СКЛА „Атлет“, Самиул Генов – Шахматен клуб (ШК) „Локомотив“, Ивайло Сайков – ОФК „Локомотив“, Асен Асенов – ОФК „Локомотив“, Крум Генов – ШК „Локомотив“ и Цветомир Караиванов – ОФК „Локомотив“.

За 16-та поредна година отличието „Треньор №1 на Община Мездра“ получи треньорът в СКЛА „Атлет“ Йоло Николов. За „Отбор на годината“ бе определен отборът на юноши младша възраст на ОФК „Локомотив“ – момчета, родени 2009–2010 г., с треньор Стоян Стоянов.

Специален поздравителен адрес за наградените спортисти и техните треньори изпрати министърът на младежта и спорта в оставка Иван Пешев.

Всички номинирани спортисти, отбори и треньори в класацията за 2025 година получиха почетни грамоти. Награди на призьорите връчиха заместник кметът Нели Минева, експертът за Северозападна България към Министерството на младежта и спорта Мария Георгиева, председателят на Общински съвет Мездра Яна Нинова, националният рекордьор на 3000 метра стипълчейз и на 2000 метра с препятствия за мъже и почетен гражданин на община Мездра Митко Ценов, доайенът на леката атлетика в общината и също почетен гражданин на Мездра Георги Митев и др.

Церемонията „Спортист на годината на Община Мездра се провежда за 25-ти път, като водещи на събитието тази година бяха актьорите Екатерина Лазаревска и Даниел Върбанов. Със свои изпълнения в програмата се включиха вокална група „Детски свят“ към Център за подкрепа за личностно развитие и Фолклорен танцов ансамбъл „Мездра“ към Народно читалище „Просвета 1925“.