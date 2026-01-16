Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  Съндърланд привлече крило от Макаби (Нетаня)

Съндърланд привлече крило от Макаби (Нетаня)

  • 16 яну 2026 | 19:44
  • 605
  • 1
Съндърланд привлече крило от Макаби (Нетаня)

Съндърланд обяви официално трансфера на крилото Жослин Та Би от израелския Макаби Нетаня. 20-годишният играч е подписал за четири години и половина, а "черните котки" имат опция за още 12 месеца.

Според информация на Sky Sports Съндърланд ще плати около 3 милиона паунда за правата на Та Би.

Футболистът бе близо до подпис с шотландския Селтик тази седмица, но сделката пропадна заради медицински проблем. Той има болки в коляното и се твърдеше, че може да се стигне до операция, но Та Би издържа медицинските тестове в Съндърланд.

