Съндърланд привлече крило от Макаби (Нетаня)

Съндърланд обяви официално трансфера на крилото Жослин Та Би от израелския Макаби Нетаня. 20-годишният играч е подписал за четири години и половина, а "черните котки" имат опция за още 12 месеца.

Според информация на Sky Sports Съндърланд ще плати около 3 милиона паунда за правата на Та Би.

Футболистът бе близо до подпис с шотландския Селтик тази седмица, но сделката пропадна заради медицински проблем. Той има болки в коляното и се твърдеше, че може да се стигне до операция, но Та Би издържа медицинските тестове в Съндърланд.

Welcome to Sunderland AFC, Jocelin Ta Bi! 😍🇨🇮



The Ivorian makes a permanent move to Wearside from Maccabi Netanya, signing a four-and-a-half year deal.



✍️ @livescore pic.twitter.com/K2pURVHldQ — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) January 16, 2026