Борислав Кьосев дава шанс на още двама юнощи във Вихрен

Двама юноши от академията на Вихрен започнаха тренировки с първия отбор.

Иван Лазаров (роден 2007 г.) и Рахим Каримов (роден 2008 г.) от старша възраст се включиха в тренировъчния процес, който е част от зимната подготовка на представителния тим на Вихрен.

Лазаров е офанзивен халф, а Каримов действа като ляв бек. И двамата са част от отбора в школата, трениран от Атанас Атанасов и Тодор Мечев, където с постоянството и развитието си получиха доверие от старши треньора на първия отбор - Борислав Кьосев.

На този етап Иван и Рахим са юношите, включени в подготовката на първия отбор, като Борислав Кьосев ще продължи да следи изкъсо и други таланти от Академия Вихрен, които показват качества, характер и потенциал за развитие.

Клубът последователно залага на собствените си кадри и създава реален път от школата към мъжкия футбол, какъвто получиха вече Александър Тренков, Станислав Митрев и Даниел Манолев.