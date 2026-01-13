Популярни
  2. Вихрен (Сандански)
  3. Борислав Кьосев дава шанс на още двама юнощи във Вихрен

  • 13 яну 2026 | 13:13
  • 219
  • 0
Двама юноши от академията на Вихрен започнаха тренировки с първия отбор.

Иван Лазаров (роден 2007 г.) и Рахим Каримов (роден 2008 г.) от старша възраст се включиха в тренировъчния процес, който е част от зимната подготовка на представителния тим на Вихрен.

Лазаров е офанзивен халф, а Каримов действа като ляв бек. И двамата са част от отбора в школата, трениран от Атанас Атанасов и Тодор Мечев, където с постоянството и развитието си получиха доверие от старши треньора на първия отбор - Борислав Кьосев.

На този етап Иван и Рахим са юношите, включени в подготовката на първия отбор, като Борислав Кьосев ще продължи да следи изкъсо и други таланти от Академия Вихрен, които показват качества, характер и потенциал за развитие.

Клубът последователно залага на собствените си кадри и създава реален път от школата към мъжкия футбол, какъвто получиха вече Александър Тренков, Станислав Митрев и Даниел Манолев.

