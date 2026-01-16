Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Интер отхвърли оферта от Галатасарай за Чалханоолу

Интер отхвърли оферта от Галатасарай за Чалханоолу

  • 16 яну 2026 | 15:45
  • 545
  • 0
Интер отхвърли оферта от Галатасарай за Чалханоолу

Интер от хвърлил оферта от Галатасарай за халфа на Хакан Чалханоолу, твърди Calciomercato. Източникът не посочва точния размер на предложението, но пояснява, че то е било под 25 милиона евро. Освен това лидерът в Серия "А" не иска да се разделя с опитния полузащитник в средата на сезона.

Договорът на Чалханоолу е до лятото на 2027 година, но според Николо Скира ръководството скоро ще започне преговори с турския национал за удължаване на контракта до 2028-а с опция за допълнителни 12 месеца.

Резервната опция на Галатасарай за халфовата линия пък е друг играч от милански клуб. Става дума за Юсуф Фофана от Милан. Според информациите представилите на истанбулския гранд са се срещнали с агента на играча и са му предложили по-добри условия от тези, които има в момента. Бившият играч на Монако няма намерение да се насочва към Турция.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ван Нистелрой влезе в щаба на Куман

Ван Нистелрой влезе в щаба на Куман

  • 16 яну 2026 | 13:52
  • 1125
  • 0
Манчестър Сити е все по-близо до Марк Геи

Манчестър Сити е все по-близо до Марк Геи

  • 16 яну 2026 | 13:24
  • 3699
  • 3
Артета за Гьокереш, ротациите и тайната за силата на Арсенал при статични положения

Артета за Гьокереш, ротациите и тайната за силата на Арсенал при статични положения

  • 16 яну 2026 | 12:54
  • 4240
  • 1
Арне Слот: Радвам се, че Салах се завръща

Арне Слот: Радвам се, че Салах се завръща

  • 16 яну 2026 | 12:25
  • 4335
  • 5
Байерн с отлични новини за Мусиала и Кимих

Байерн с отлични новини за Мусиала и Кимих

  • 16 яну 2026 | 11:55
  • 1055
  • 1
Рома обяви привличането на нидерландски национал от Астън Вила

Рома обяви привличането на нидерландски национал от Астън Вила

  • 16 яну 2026 | 11:06
  • 2239
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Величков призна за още нови играчи и предстоящи раздели в ЦСКА, заяви: Иска ни се мечтите да станат реалност

Величков призна за още нови играчи и предстоящи раздели в ЦСКА, заяви: Иска ни се мечтите да станат реалност

  • 16 яну 2026 | 11:20
  • 17789
  • 46
Oфициално: Руан Секо се завърна в Лудогорец

Oфициално: Руан Секо се завърна в Лудогорец

  • 16 яну 2026 | 15:49
  • 2791
  • 4
Бивш нападател на Левски арестуван за трафик на наркотици

Бивш нападател на Левски арестуван за трафик на наркотици

  • 16 яну 2026 | 13:57
  • 12100
  • 19
Локо (Пловдив) и Етър започнаха контролите с реми на "Лаута"

Локо (Пловдив) и Етър започнаха контролите с реми на "Лаута"

  • 16 яну 2026 | 16:20
  • 7307
  • 3
Генчев: Локомотив ще е по-силен! ЦСКА може да обърка доста планове в топ 4

Генчев: Локомотив ще е по-силен! ЦСКА може да обърка доста планове в топ 4

  • 16 яну 2026 | 08:00
  • 22624
  • 36
Ботев (Враца) привлече още играчи от ЦСКА

Ботев (Враца) привлече още играчи от ЦСКА

  • 16 яну 2026 | 12:17
  • 16477
  • 10