Интер отхвърли оферта от Галатасарай за Чалханоолу

Интер от хвърлил оферта от Галатасарай за халфа на Хакан Чалханоолу, твърди Calciomercato. Източникът не посочва точния размер на предложението, но пояснява, че то е било под 25 милиона евро. Освен това лидерът в Серия "А" не иска да се разделя с опитния полузащитник в средата на сезона.

Договорът на Чалханоолу е до лятото на 2027 година, но според Николо Скира ръководството скоро ще започне преговори с турския национал за удължаване на контракта до 2028-а с опция за допълнителни 12 месеца.

Резервната опция на Галатасарай за халфовата линия пък е друг играч от милански клуб. Става дума за Юсуф Фофана от Милан. Според информациите представилите на истанбулския гранд са се срещнали с агента на играча и са му предложили по-добри условия от тези, които има в момента. Бившият играч на Монако няма намерение да се насочва към Турция.