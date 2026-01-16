Популярни
  Баскетбол
  2. Баскетбол
  Сабонис пред завръщане в игра

Сабонис пред завръщане в игра

  • 16 яну 2026 | 15:42
  • 349
  • 0
Сабонис пред завръщане в игра

Два месеца след като претърпя частично разкъсване на менискуса на лявото коляно, Домантас Сабонис може да се завърне в игра за Сакраменто Кингс.

Литовецът беше включен като състезател под въпрос в състава на "Кралете" за предстоящото гостуване на Вашингтон Уизардс тази нощ в двубой от редовния сезон на НБА. 29-годишният център тренира на пълни обороти в четвъртък.

В разгара на десетата си година в САЩ Сабонис постига средно по 17.2 точки, 12.3 борби, 3.7 асистенции и 1.2 откраднати топки на мач.

Свързван с възможна размяна в средата на сезона, прогнозираното завръщане на литовския баскетболист на терена вероятно ще разпали нови слуховете за бъдещето му преди крайния срок за трансфери на 5 февруари.

Снимки: Gettyimages

