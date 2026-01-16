Гегьовски е готов да атакува олимпийската квота

Петър Гегьовски, който наскоро спечели старт от Европейската купа в алпийския сноуборд, е напълно готов да направи силно състезание за СК в Банско, като има желание и реална възможност да атакува четвърта за България при мъжете олимпийска квота.

„Винаги пред родна публика има напрежение. Но се надявам да се представя добре. Допълнително тежи възможността за олимпийска квота. Аз съм готов и нека покажа, на какво съм способен. Радвам се, че утре ще има много зрители и нека те да подкрепят целия отбор на България“, каза Петър Гергьовски.