Спартак (Варна) се раздели с Луис Пахама и Колако Джонсън

Спартак (Варна) се раздели по взаимно съгласие с Луис Пахама и Колако Джонсън. Френският нападател Луис Пахама бе привлечен във варненския тим в началото на август миналата година. През миналото лято в отбора пристигна и Колако Джонсън.

"Соколите" ще тестват нов вратар

"Ръководството на клуба благодари на двамата футболисти за професионализма и всеотдайната работа по време на престоя им в Спартак 1918 Варна.

Пожелаваме им успех в бъдещата им кариера, пише в съобщението на варненския клуб", написаха от клуба.