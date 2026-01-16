Популярни
Контролна среща: Локомотив (Пловдив) - Етър 0:0
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
Спартак (Варна) се раздели с Луис Пахама и Колако Джонсън

  • 16 яну 2026 | 14:47
  • 182
  • 0
Спартак (Варна) се раздели по взаимно съгласие с Луис Пахама и Колако Джонсън. Френският нападател Луис Пахама бе привлечен във варненския тим в началото на август миналата година. През миналото лято в отбора пристигна и Колако Джонсън.

"Соколите" ще тестват нов вратар
"Соколите" ще тестват нов вратар

"Ръководството на клуба благодари на двамата футболисти за професионализма и всеотдайната работа по време на престоя им в Спартак 1918 Варна.

Пожелаваме им успех в бъдещата им кариера, пише в съобщението на варненския клуб", написаха от клуба.

