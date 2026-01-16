Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. "Соколите" ще тестват нов вратар

"Соколите" ще тестват нов вратар

  • 16 яну 2026 | 10:30
  • 448
  • 1


Мароканският вратар Амжхад Назих е едно от последните попълнения в редиците на Спартак (Варна). Роден в във град Сет, Франция, но по произход е мароканец и е с двойно гражданство.

С юношеския тим на Франция до 17 години е бронзов медалист от европейското юношеско първенство в Ирландия през 2019 година. По-късно е част от младежкия национален отбор на Мароко до 23 години. Кариера си започва във френския Ним, където дебютира в мач за Купата на Франция.




През последния сезон е играл за втория тим на френския Лавал. Амжхад Назих ще бъде тестван в предстоящите три контроли от зимната подготовка на Спартак. Варненци имат още един избор за вратарския пост в лицето на младия Валентин Димитров.

Пламен Трендафилов

