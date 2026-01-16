Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. БФЛА въвежда нова структура, гласът на атлетите ще е приоритет

БФЛА въвежда нова структура, гласът на атлетите ще е приоритет

  • 16 яну 2026 | 12:09
  • 208
  • 0
БФЛА въвежда нова структура, гласът на атлетите ще е приоритет

Управителният съвет на Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) прие решения за въвеждане на нова структура, ясни критерии за подготовка и приоритет на мнението на атлетите, обяви председателят на централата Георги Павлов.

"Вярвам, че доверието се гради с честност и открит диалог. Затова искам лично да информирам за решенията от последното заседание на Управителния съвет на БФЛА. Започваме нов етап в управлението на нашата федерация, воден от един основен принцип: Всичко ще бъде публично!

В тази връзка искам да благодаря на колегите в УС – въпреки различните мнения, събрахме мнозинство за промяна. Моето обещание от самото начало на мандата е решенията за спортно-техническата част да се вземат от треньори, клубове и специалисти, а не в кабинети. Няма да има „решения на тъмно“.

Ето и конкретните стъпки, които приехме:  

НОВА СТРУКТУРА: Преминаваме към специализирани комисии по групи дисциплини и създаваме Координационен съвет. Така експертите във всяка област ще имат пряко влияние върху бъдещето на своя сектор. 

ЯСНИ КРИТЕРИИ ЗА ПОДГОТОВКА: Решихме лагерите да се разпределят на квотен принцип между групите дисциплини. Всяка комисия ще изготви ясни вътрешни правила за подбор, базирани на обективни резултати, за да има предвидимост за всеки спортист. 

 ГЛАСЪТ НА АТЛЕТИТЕ Е ПРИОРИТЕТ: Комисията на атлетите, под ръководството на Ивет Лалова-Колио, запазва своя ключов статут. Въвеждат се анкети и ключови обучения.    Да, дискусиите понякога са разгорещени – и това е нормално, защото всички сме емоционално свързани с успеха на атлетиката. Но по-важното е, че тези дебати вече се случват открито.    Нашата цел е една: да развиваме атлетиката във всички нейни форми - от спринта и скоковете до хвърлянията и бяганията извън стадион", обясни Павлов в профила си във Фейсбук.  В комисията на атлетите с председател Иват Лалова-Колио влизат още Станислав Станков, Валентин Андреев, Тихомир Иванов, Габриела Петрова и Милица Мирчева.

