Благовест Катранджиев: Трябва да играем без напрежение

В навечерието на старта на efbet Купа България 2026 разговаряме със старши треньора на ВК Пирин Разлог - Благовест Катранджиев. Тимът от Разлог се изправя срещу актуалния носител на трофея Левски в четвъртфинален сблъсък този петък - мач-повторение от миналогодишното издание на турнира, когато „сините“ отстраниха Пирин след нелесна победа с 3-1. Очакванията са за оспорван двубой и силни емоции в едно от най-интригуващите противопоставяния на тази фаза от надпреварата.

Ето какво сподели специалистът:

„Изправяме се срещу отбора на Левски, както и през миналата година - съперник, който добре познаваме и срещу когото вече показахме, че можем да играем на високо ниво. Тогава на турнира за Купата демонстрирахме много добра игра, дисциплина и характер, и се надявам и сега да повторим това представяне. Това е двубой, в който е изключително важно да излезем освободени, без излишно напрежение, с увереност в собствените си възможности и с ясна идея за играта си. Подготовката ни премина по план, работихме концентрирано и пълноценно, което ми дава основание да смятам, че сме напълно готови за старта на новия полусезон. Очаквам условията в Самоков да бъдат отлични, а залата - изпълнена с публика, която да допринесе за истинска спортна атмосфера и да направи мачовете още по-стойностни.“