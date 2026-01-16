Иван Станев: Фаворит си само на хартия - на терена всичко се доказва с работа, дисциплина и постоянство

Иван Станев, който понастоящем е спортен директор на ВК Нефтохимик 2010, застана за пореден път на треньорския пост на отбора, и то само три дни преди началото на турнира за efbet Купа България в Самоков. Ето какво сподели за НВЛ бившият разпределител, двукратен шампион на страната ни с бургаския тим.

Разделихте се със старши треньора си Франческо Кадеду броени дни преди efbet Купа България. Защо се стигна до това решение и как това се отразява на подготовката и амбициите за вдигане на трофея?

- Решението за раздялата с Франческо Кадеду е на ръководството на клуба. Той е треньор с изключителни качества и богат опит и за никого в Нефтохимик това решение не беше лесно. Понякога обаче, когато нещата не се развиват така, както всички очакват, е необходима промяна. Раздялата стана по взаимно съгласие, като и двете страни запазиха добрия тон и взаимното уважение. Подготовката на отбора протича нормално и оставаме напълно фокусирани върху турнира за Купата.

Нефтохимик съдомакинства турнира за Купата през 2025-та, но не успя да даде максимума от себе си пред собствена публика. Време ли е за реванш?

- Миналата година като съдомакини не успяхме да покажем пълния си потенциал. Това остава като урок и допълнителна мотивация за всички в клуба. Сега гледаме напред и искаме с играта си да докажем, че Нефтохимик заслужава да бъде сред отборите, които се борят за трофея.

Вие винаги сте считани за едни от фаворитите в който и да е турнир. Има ли тежест от тези очаквания? - Фаворит си само на хартия. На терена всичко се доказва с работа, дисциплина и постоянство. Именно върху това сме фокусирани.

В четвъртфинал на 16-и януари ще срещнете Берое 2016. Те ви победиха с 3-0 в 9-ия кръг в есенния дял на шампионата. Как ще ги изненадате този път, за да обърнете резултата в своя полза?

- Берое е сериозен и добре организиран отбор, който ни победи напълно заслужено през есента. Подготвяме се детайлно за този двубой, с нужното уважение към съперника, но и с увереност в собствените ни възможности. Вярвам, че можем да покажем различно лице и по-стабилна игра.

Турнирът ще се проведе в спортното “бижу” на Самоков - зала “СамЕлион”. Какво очаквате от условията в залата?

- Зала „СамЕлион“ е една от най-модерните и качествени в България — наистина едно спортно „бижу’, както го наричат. Очакваме много добра организация и модерна спортна среда, която да създаде предпоставки за качествен и атрактивен волейбол. Успех на всички отбори!