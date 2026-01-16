Впечатляващ обрат и победа за Селтикс срещу Маями

Баскетболистите на Бостън Селтикс успяха да обърнат резултата и да надделеят над домакина Маями Хийт със 119:114, благодарение на изключително представяне в последната четвърт.
"Келтите" изоставаха с 36:25 в края на първата четвърт, но след това вдигнаха оборотите и доминираха на паркета. След като изравниха играта, те предприеха финалната си контраатака в четвъртата част. С впечатляващ резултат от 36:21 в нея четвърт, отборът от Бостън завърши страхотен обрат и си осигури победата.
Най-добър за победителите беше Анфърни Саймънс, който направи най-силното си представяне с екипа на Бостън, отбелязвайки 39 точки, от които 18 в последната част. Към тях той добави 4 борби и 4 асистенции. Джейлън Браун завърши с 27 точки и 7 борби.
От страна на Хийт се отличиха Бам Адебайо и Тайлър Хироу с по 22 точки всеки.