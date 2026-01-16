Федерер тренира на "Род Лейвър Арена", Джокович го наблюдава от тунела

Оттеглилият се от тениса Роджър Федерер се превърна в голямата звезда на "Мелбърн Парк" днес, след като се завърна на "Род Лейвър Арена" и направи спаринг с Каспер Рууд. Швейцарската легенда не беше посещавал комплекса цели шест години, след като през 2020 година изигра последния си мач там - загуба от Новак Джокович на полуфиналите на Australian Open.

Маестрото проведе тренировка с Рууд и дори победи със 7:2 точки в тайбрека, с който завърши заниманието им. Този факт отприщи множество коментари в социалните мрежи, призоваващи носителя на 20 титли от Големия шлем да се завърне в игра.

Иначе почти пълни трибуни посрещнаха швейцареца, който имаше подкрепата на своята съпруга Мирка и децата им.

Цялото събитие не можеше да мине без Новак Джокович. Най-добрият тенисист в историята не искаше да прекъсва спаринга, но го наблюдаваше внимателно от тунела на "Род Лейвър Арена". Сръбската звезда не искаше да привлича вниманието към себе си, но не устоя да гледа тренировката в компанията на членове на своя екип – треньора Борис Бошнякович и агента Чарли Гомес – и да си припомни някои от мачовете, които е играл срещу Федерер.

Джокович остана в тунела около петнадесет минути, а след това продължи с екипа си да изпълнява рутинните си задачи.

Федерер благодари на всички, които дойдоха да го видят, снима се с Каспер Рууд за спомен, а след тренировката дълго остана да раздава автографи на феновете.

Роджър ще бъде отново на "Род Лейвър" в събота, когато ще се включи в "Битката на световните номер 1" заедно с Андре Агаси, Лейтън Хюит и Пат Рафтър.

Това събитие ще бъде част от първата по рода си церемония по откриването на Australian Open.