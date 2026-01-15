Популярни
  Sportal.bg
  Пари Сен Жермен
  Луис Енрике е отворен за промени в правилата на футбола

Луис Енрике е отворен за промени в правилата на футбола

  • 15 яну 2026 | 20:01
  • 189
  • 0

Треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике одобрява идеята, при която футболист да се отстранява временно от играта за извършени нарушения. Подобна система се използва в ръгби мачове, където когато играч направи нарушение, се отстранява за 10 минути. Във футбола няма такава система, тъй като състезателите получават жълт картон или постоянно отстраняване след червен картон.

Испанецът беше попитан дали би одобрил така наречения "оранжев" картон, който би отстранил играч за 20 минути.

"Трябва да продължим да търсим подобни неща", каза той преди мача от Лига 1 срещу Лил в петък.

"Важно е да продължим да се развиваме като спорт. Стига да има възможности за подобрение, да намерим по-атакуващ футбол, който е по-привлекателен за феновете”, добави той.

Друг начин за подобряване на атакуващата игра е да има повече пространство на терена.

"Спомням си, че бившият президент на УЕФА Мишел Платини каза преди години да играем с 10 играчи вместо с 11. Това са неща, които трябва да се анализират, за да се види какво е въздействието върху нашия спорт. Но винаги съм отворен да откривам нови неща”, каза още Луис Енрике, цитиран от БТА.

