Марко Семерджиев втори в слалома на ФИС в Поца Ди Фаса

Марко Семерджиев постигна отличен резултат на слалома в Поца Ди Фаса (Италия), които е от календара на ФИС за младежи до 21 години.

В конкуренция с 69 състезатели от цял свят националът зае второ място. Отличното представяне на Семерджиев беше допълнено и с 14-а позиция на Атанас Петров.

Ден по-рано в първия слалом Семерджиев беше седми, а Петров - 11-и.

В гигантския слалом Семерджиев зае 12-та позиция.

"Представянето и на двамата в състезанията на пистата в Поца ди Фаса, на която се провеждат ежегодните стартове за Европейската купа при мъжете е повече от достойно. Поздравления за тях и треньора им Валентин Станков", написаха от БФ Ски във Фейбук.