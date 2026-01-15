Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  Притеснения в Ювентус, Йълдъз не тренира

Притеснения в Ювентус, Йълдъз не тренира

  15 яну 2026 | 22:26
  • 552
  • 0
Притеснения в Ювентус, Йълдъз не тренира

Звездата на Ювентус Кенан Йълдъз не взе участие в днешната тренировка на отбора поради леки грипни симптоми, съобщават италианските медии. Според множество източници, включително Sky Sport Italia и Fantacalcio, турчинът не е тренирал тази сутрин в базата „Континаса“ заради неразположение.

Йълдъз е водещият голмайстор на Ювентус през този сезон и остава под въпрос дали ще бъде на разположение за предстоящия сблъсък от Серия "А" срещу Каляри в събота, 17 януари.

В същото време треньорът Лучано Спалети получи добри новини, след като Федерико Гати и Франсиско Консейсао проведоха пълноценна тренировка с останалата част от отбора. Очаква се двамата да попаднат в групата за мача с Каляри.

Ювентус се намира в отлична форма, записвайки шест победи в последните си седем мача в първенството. „Бианконерите“ заемат четвърто място в класирането на Серия А с 39 точки, колкото има и Рома.

20-годишният Йълдъз има на сметката си осем гола и осем асистенции в 26 мача във всички турнири през настоящия сезон.

