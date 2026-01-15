Милър-Макинтайър и Звезда с тежък тест в Италия

Отборът на Цървена звезда с българския национал Коди Милър-Макинтайър в състава си гостува на Олимпия Милано в мач от 22-ия кръг на Евролигата. Срещата в Италия стартира в 21:30 часа, а Sportal.bg ще ви даде възможност да я проследите на живо.

От сръбския гранд не са обявили за болни или контузени играчи преди двубоя в Милано. До този момент Коди и неговите съотборници са записали 11 победи и 10 загуби и се нареждат на десета позиция във временното класиране.

Олимпия Милано пък е една позиция по-надолу в таблицата със същия баланс от успехи и поражения в сметката си от началото на сезона в "турнира на богатите".