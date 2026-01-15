Популярни
Звезда на Апоел се забърка в сериозен скандал

  • 15 яну 2026 | 22:13
  • 1611
  • 0
Една от големите звезди на Апоел Тел Авив Антонио Блейкни се забърка в сериозен скандал. Бившият гард на Чикаго Булс е обвиняем в разследване за нерегламентирано залагане и симулативна игра в мачове.

Името на американецът е сред тези на общо 17 баскетболисти, участвали в схема за уреждане на мачове в NCAA и Китайската асоциация в периода 2022-2025 г. Според обвиненията Блейкни е получил 200 000 долара за симулативна игра в Китай. Общо 20 души са обвинени в участие в престъпната схема.

Според информации на ABC News, звездата на Апоел е бил разобличен от други двама обвиняеми – Марвс Феърли и Шейн Хенън. Припомняме ви, че Блейкни бе водещ реализатор на китайската баскетболна лига.

Според информацията, която се разпространява през последните часове в медиите и социалните мрежи, Блейкни е успял да убеди и свои съотборници да се включат в схемата. Дори като прибрали печалбите си от китайското първенство, играчът на Апоел и съдружниците му насочили своя фокус към NCAA. Те започнали активно да „набират“ играчи, които да участват в престъплението им като се представят симулативно в определени мачове и така предопределят резултатите. 

Снимки: Sportal.bg

