Българите се борят за още една олимпийска квота в Банско

България ще бъде представена от пълен състав при мъжете и жените в стартовете по паралелен гигантски слалом за СК в Банско. Състезанията са на Бъндеришка поляна в събота и неделя, а пистата е в перфектно състояние. Днес и утре пък са тренировъчни дни, като Банско е единственото място в Белия керван, където тренировъчното трасе се подготвя като състезателното.

България има вече спечелени четири квоти за Милано – Кортина, след като Александър Кръшняк онзи ден се нареди втори в Бад Гащайн в предпоследното състезание за СК преди игрите в Италия. С квоти са още Янков, Замфиров Замфирова.

В Банско за четвърта българска квота при мъжете ще се бори пък Петър Герьовски, който спечели паралелния гигантски слалом за Европейската купа във Фолгария, Италия, преди няколко седмици. Иначе всички наши олимпийци, начело с Радо Янков и Тервел Замфиров, са в пиринския курорт. Жените ни пък са водени от младата ни надежда Малена Замфирова. В Банско са и всички най-добрите сноубордисти на планетата. Тук ще бъде битката за последните олимпийски квоти, което ще направи състезанието изключително оспорвано.