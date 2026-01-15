Лидия Енчева достигна до четвъртфиналите в Хургада

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ Лидия Енчева се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Хургада (Египет) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под номер 5 Енчева надделя над полската квалификантка Ига Пьотровска с убедителното 6:1, 6:2 за 87 минути.Следващата съперничка на 19-годишната българка ще бъде участващата с "уайлд кард" 15-годишна Андреа Лола Попович (Франция). През миналата седмица Енчева стана вицешампионка на друг турнир от същия ранг също в Хургада.

Друга българка - Дария Великова, която получи „уайлд кард“ за основната схема, отпадна във втория кръг от италианката Ноеми Майнс с 3:6, 1:6 за 85 минути. 21-годишната Великова започна добре и поведе с 3:0, но след това загуби десет поредни гейма, което се оказа решаващо.