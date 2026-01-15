Популярни
  Хейтинга отново ще бъде асистент в Премиър лийг, но не в Ливърпул

Хейтинга отново ще бъде асистент в Премиър лийг, но не в Ливърпул

  • 15 яну 2026 | 17:08
  • 602
  • 0
Хейтинга отново ще бъде асистент в Премиър лийг, но не в Ливърпул

Джон Хейтинга е новият асистент на Томас Франк в Тотнъм обяви лондонския клуб. Бившият бранител изпълняваше тази роля в Ливърпул, но напусна позицията, след като получи предложението да стане старши-треньор на Аякс. По-малко от шест месеца по-късно обаче той беше уволнен от нидерландския гранд.

Сега Хейтинга се завръща във Висшата лига.

“Джон е чудесно допълнение към нашия треньорски щаб. Неговите способности, личност и характер ще добавят огромна стойност както на терена, така и извън него. Той имаше впечатляваща кариера като футболист, включително пет години във Висшата лига. Като бивш защитник, това ще бъде една от основните му отговорности на тренировъчния терен. Той притежава страхотен треньорски и управленски опит от всички нива на играта, което наистина ще ни помогне да продължим напред“, коментира Томас Франк.

