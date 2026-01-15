Кои звезди на европейската атлетика ще видим в зала през сезон 2026?

С наближаването на сезона в зала, редица от най-големите имена в европейската атлетика се готвят за участие в предстоящите състезания. Кои от тях ще видим в действие през следващите седмици?

Предстои поредният наситен сезон на закрито, който включва поне 20 състезания от Световния атлетически тур в зала (категории Сребърна, Бронзова и Чалънджър) в Европа. Те ще бъдат излъчвани на живо по каналите на Европейската атлетика преди Световното първенство в зала в Куяви-Поможе (Торун) от 20 до 22 март.

Арманд Дуплантис

Световният рекордьор планира да участва в сезона на закрито, макар и в по-съкратен вариант. По пътя към Световното първенство в зала, където ще се стреми към четвърта поредна титла, Дуплантис ще се състезава на турнира All-Star Perche в Клермон-Феран на 22 февруари, а след това ще бъде звездата на домашния си турнир Mondo Classic в Упсала на 12 март.

Емануил Каралис

За разлика от него, Каралис планира обширен сезон в зала преди Световното първенство. Носителят на множество сребърни медали от големи първенства зад Дуплантис ще открие кампанията си на ORLEN Cup в Лодз на 25 януари. Той ще се изправи срещу своя приятел и дългогодишен съперник както в Клермон-Феран, така и в Упсала.

Дитаджи Камбунджи

Камбунджи триумфира със златото на 100 метра с препятствия на Световното първенство в Токио, а през този сезон швейцарката ще се състезава на 60 метра с препятствия. Атлетката, която спечели и европейската титла в зала през 2025 г. с европейски рекорд от 7.67 секунди, вече е потвърдила участие на Copernicus Cup в Торун на 22 февруари и на ISTAF Indoor в Берлин на 6 март.

Надя Батоклети

Батоклети защити с лекота европейската си титла по крос-кънтри в Лагоа, но 25-годишната атлетка ще замени шпайковете за крос с тези за писта, потвърждавайки, че следващата ѝ голяма цел е Световното първенство в зала. Участието ѝ на 1500 метра на турнира от златната верига на Световния атлетически тур в Мадрид на 6 февруари вече е обявено.

Ярослава Магучих

Световната рекордьорка вече е потвърдила участие в Котбус на 28 януари и в Банска Бистрица на 24 февруари по пътя към Световното първенство в зала. Там украинката ще се опита да си върне титлата в скока на височина. Магучих ще търси четвърта победа в Котбус и рекордна пета в Банска Бистрица.

Милтиадис Тентоглу

След сезон 2025, белязан от болести и контузии, Тентоглу ще се стреми да си върне световната титла в скока на дължина на закрито през март. По пътя си двукратният олимпийски шампион ще се състезава в Острава на 3 февруари, в Белград на 11 февруари и на гръцкия шампионат в зала на 28 февруари и 1 март.

Матия Фурлани

Очаква се Тентоглу да поднови съперничеството си с Матия Фурлани, който спечели световните титли в скока на дължина както в зала, така и на открито през 2025 г. Предвижда се двамата да се изправят един срещу друг за първи път през сезона в Острава.

Исак Надер

В една от изненадите на Световното първенство в Токио, Надер спечели златото на 1500 метра, а сега португалецът ще се опита да повтори този успех и в зала. Както Надер, така и неговата партньорка в тренировките и в живота Саломе Афонсо, са се насочили към сезона на закрито след сребърния си медал в смесената щафета на Европейското първенство по крос-кънтри.

Йемиси Огунлейе

Олимпийската шампионка в тласкането на гюле Огунлейе планира натоварен сезон в зала. Тя вече е потвърдила участия в родината си в Дюселдорф на 24 януари, Нордхаузен на 31 януари и Рохлиц на 1 февруари.

Джеремая Азу

Миналата година Азу постигна уникалното постижение да спечели титлите на Уелс, Великобритания, Европа и света на 60 метра в зала в рамките на един сезон. Британецът се впуска в нова кампания на закрито. Сред потвърдените му участия са BAUHAUS-Galan Indoor в Стокхолм на 24 януари, където ще се изправи срещу Кишейн Томпсън, и ISTAF Indoor в Дюселдорф на 26 януари.

Ева Свобода

Харизматичната и популярна полякиня ще бъде едно от лицата на Световното първенство в Куяви-Поможе. Там тя ще се стреми да се завърне на подиума, след като спечели сребро на 60 метра през 2024 г. Участието ѝ в Дортмунд на 8 февруари и в Белград на 11 февруари вече е потвърдено.

Сандер Скотхайм

Скотхайм подобри европейския рекорд в седмобоя два пъти през миналата зима. Норвежецът вече потвърди, че се цели в четвърта поредна победа на турнира по многобой в зала в Талин. Именно там той счупи европейския рекорд за първи път миналата година с резултат от 6484 точки, надминавайки рекорда на Кевин Майер с пет точки.

Сага Ванинен През 2025 г.

Ванинен спечели три големи титли в многобоя, включително световна и европейска в петобоя на закрито. Финландката, която е тренирана от олимпийския шампион в десетобоя от 2000 г. Ерки Ноол, ще защитава световната си титла в зала в Торун. Вероятно тя ще започне сезона си на закрито в Талин в края на януари.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages