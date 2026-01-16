Спартак Плевен и Черно море дават старт на кръг №17 в Sesame НБЛ

Отборите на Спартак Плевен и Черно море Тича ще дадат старт на 17-ия кръг от Sesame Национална баскетболна лига. Срещата е днес от 19:15 часа в зала "Балканстрой" в Плевен, а Sportal.bg ще ви даде възможност да я проследите на живо.

За домакините най-вероятно дебют ще направи новото попълнение на тима Павлин Иванов. Все още не е ясно дали всички играчи на Спартак ще бъдат на разположение на старши треньора Тодор Тодоров. В последния мач срещу Берое участие в срещата не взе основният гард на плевенчани Джейлън Макклауд. Христо Захариев също остана извън сметките отново.

В състава на "моряците" всички са линия, а със сигурност варненският тим ще е изключително мотивиран да си върне на съперника си за загубата с 81-90 във Варна в среща от шестия кръг на първенството.

В момента отборът на Спартак Плевен е на седма позиция в класирането със 7 победи и 7 поражения в сметката си, а Черно море Тича заема трето място в таблицата с баланс от 11 успеха и 4 загуби от началото на сезона.