Световните шампиони Хол и Тинч се отправят към Бостън

Световните шампиони Анна Хол и Кордел Тинч са сред последните потвърдени атлети, които ще се състезават на New Balance Indoor Grand Prix. Надпреварата в Бостън на 24 януари ще бъде първият турнир от златния ранг на Световния атлетически тур в зала за сезона.

Тинч ще бъде голямата звезда в бягането на 60 метра с препятствия при мъжете, като ще се стреми към първата си победа на New Balance Indoor Grand Prix. Той идва след фантастичен сезон 2025, в който постигна победи в турнирите от Диамантената лига в Силезия, Лозана и Цюрих, а най-важното – триумфира във финала на 110 метра с препятствия на Световното първенство по лека атлетика в Токио. Той завърши годината като безспорен номер едно в света, записвайки три от петте бягания под 13.00 секунди през 2025 г., включително личен рекорд от 12.87, което го нарежда на четвърто място в историята на дисциплината.

Световната шампионка в седмобоя Анна Хол ще направи своя дебют на New Balance Indoor Grand Prix, като ще се състезава в две дисциплини – скок на дължина и 400 метра. Хол е сред най-добрите атлетки в комбинираните дисциплини от няколко години, като спечели бронзов и сребърен медал в седмобоя на световните първенства през 2022 и 2023 г. Нейният личен рекорд я поставя на второ място във вечната ранглиста след световната рекордьорка Джаки Джойнър-Кърси. В скока на дължина Хол ще се изправи пред сериозна конкуренция в лицето на олимпийската бронзова медалистка Джазмин Мур и световната шампионка в зала Клеър Брайънт.

В един вълнуващ сблъсък на средни разстояния световният шампион на 800 метра от 2019 г. Донован Брейзър и световният шампион в зала на 800 метра от 2024 г. Брайс Хопел ще се състезават на 600 метра. Тях ще предизвикат ирландският рекордьор Сиан Макфилипс и испанецът Мохамед Атауи, който завърши пети на 800 метра както на Олимпийските игри, така и на Световното първенство.

Джош Хоуи се завръща в Бостън в преследване на нова победа и ще оглави стартовия лист в бягането на 800 метра при мъжете. Миналата година Хоуи стана вторият най-бърз мъж в историята както на 800, така и на 1000 метра в зала, а след това спечели златото на 800 метра на Световното първенство в зала в Нанкин. 26-годишният атлет завърши годината си, като пробяга 600 метра за 1:12.84 в Бостънския университет, подобрявайки предишното най-добро постижение в света с почти секунда.

"Бостън е един от най-специалните градове в света за лека атлетика в зала и е дом на дълбоко вкоренена общност, изграждана в продължение на много години, със силна култура на преследване на съвършенството“, каза Хоуи. "За мен означава много да бъда част от това.“

Австралийката Джесика Хъл, олимпийска сребърна медалистка и световна бронзова медалистка на 1500 метра, ще се присъедини към предварително обявената Ел Сейнт Пиер в бягането на 3000 метра при жените. В същата дисциплина при мъжете Греъм Бланкс ще се изправи срещу Андрю Коскоран.

Снимки: Imago