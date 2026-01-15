Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Камбунджи и Чарлтън в титаничен сблъсък на хърдели в Торун

Камбунджи и Чарлтън в титаничен сблъсък на хърдели в Торун

  • 15 яну 2026 | 15:35
  • 234
  • 0
Камбунджи и Чарлтън в титаничен сблъсък на хърдели в Торун

Световната шампионка Дитаджи Камбунджи ще се изправи срещу световната шампионка в зала Девин Чарлтън в дисциплината 60 метра с препятствия по време на ORLEN Copernicus Cup. Надпреварата в Торун на 22 февруари е последен кръг от златния тур на Световната атлетика в зала за сезона.

Швейцарката Камбунджи записа национален рекорд от 12.24 секунди, за да спечели златото на 100 метра с препятствия на Световното първенство в Токио. Този успех дойде, след като тя завърши на второ място след Чарлтън на Световното първенство в зала в Нандзин, където световната рекордьорка от Бахамите защити титлата си на 60 метра с препятствия.

Двете ще се сблъскат отново на Copernicus Cup, който ще се проведе месец преди Световното първенство по лека атлетика в зала (20-22 март).

Световният рекорд на Чарлтън е 7.65 секунди, докато Камбунджи дели второто място във вечната световна ранглиста със своя европейски рекорд от 7.67 секунди.

На Copernicus Cup към тях ще се присъедини и любимката на домакините Пиа Скжишовска, бронзова медалистка от Световното първенство в зала през 2024 г.

