  • 15 яну 2026 | 12:33
Юсейн Болт посочи най-големите звезди в леката атлетика

Легендарният ямайски спринтьор Юсейн Болт обяви Арманд Дуплантис и Сидни Маклафлин-Леврон за двете най-големи звезди в леката атлетика в момента. Болт, смятан за най-великия спринтьор на всички времена, отхвърли твърденията, че спортът е загубил своята привлекателност след оттеглянето на атлети от неговото поколение като Джъстин Гатлин и Йохан Блейк.

Преди да прекрати кариерата си през 2017 г., Болт беше основната атракция в леката атлетика. Дори и днес се смята, че събитията с негово участие привличат повече публика, отколкото тези с активни спортисти. В неговите най-силни години на пистата се състезаваха и други големи имена като Гатлин, Блейк, Тайсън Гей, както и Шели-Ан Фрейзър-Прайс, Алисън Филикс, Саня Ричардс-Рос и Вероника Кембъл-Браун.

В последните години американският спринтьор Ноа Лайлс се утвърди като една от най-колоритните и гласовити фигури, а сънародничката му Ша'Кари Ричардсън също добавя зрелищност към спорта. Въпреки това съществуват мнения, че леката атлетика е загубила блясъка си – теза, с която Болт не е съгласен.

"Не мисля, че интересът към леката атлетика намалява“, заяви Болт, цитиран от The National. "Имахме страхотно Световно първенство в Токио с вълнуващи състезания и пълни стадиони на всяка сесия. Мисля, че има достатъчно талант.“

След това Болт посочи звездата в овчарския скок Арманд Дуплантис и американската спринтьорка Сидни Маклафлин-Леврон като доказателство, че спортът все още има суперзвезди, обявявайки ги за най-големите имена в леката атлетика в момента.

"Мондо Дуплантис и Сидни Маклафлин-Леврон вероятно са най-големите звезди в спорта в момента – и двамата са изключително талантливи атлети“, добави той.

"Мисля, че феновете не се нуждаят непременно от рекорди, а по-скоро искат да виждат истинска, качествена конкуренция между топ атлетите. Ако един спортист печели и привлича внимание, феновете ще го гледат.“

Дуплантис, двукратен олимпийски златен медалист и трикратен световен шампион, се превърна в световен феномен благодарение на лекотата, с която подобрява рекорди, като до октомври 2025 г. има 14 световни рекорда на свое име.

Маклафлин-Леврон е олимпийска и световна рекордьорка на 400 метра с препятствия, като има два олимпийски златни медала и световна титла в тази дисциплина. На Световното първенство през 2025 г. тя добави към колекцията си и световна титла на 400 метра гладко бягане, подобрявайки рекорда на САЩ и постигайки най-бързото време от близо 40 години насам с резултат 47.78 секунди.

Снимки: Imago

