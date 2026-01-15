Популярни
Мичъл вкара 35 точки за успех на Кавалиърс, Гарланд се контузи

  • 15 яну 2026 | 12:06
Кливланд Кавалиърс преодоля съпротивата на Филаделфия 76ърс за комфортна победа със 133:107 в мач от редовния сезон в НБА. С успеха Кливланд се доближи до местата за директно участие в плейофите, заемайки седмата позиция с баланс от 23-19, докато Филаделфия е с две места по-напред и баланс от 22-17.

Донован Мичъл завърши с 35 точки и 9 асистенции, докато Дариъс Гарланд завърши с 20 точки преди да напусне с контузия в крака през третата четвърт. Еван Мобли и Де'Андре Хънтър отбелязаха по 17, а към тях първият добави и 13 борби за дабъл-дабъл.

Джоел Ембийд беше най-добър за Сиксърс с 20 точки, Пол Джордж приключи със 17, а Тайрийз Макси вкара 14, като никой друг играч от отбора, воден от треньора Ник Нърс, не достигна двуцифрени показатели за резултатност.

