Шели-Ан Фрейзър-Прайс: Всеки етап от живота ми изискваше нещо различно

Легендарната ямайска спринтьорка Шели-Ан Фрейзър-Прайс сподели размисли за ключови моменти от своя живот и кариера, извличайки поуки за израстването и постоянството.

Наскоро тя използва социалните мрежи, за да открои три решаващи събития, които са оформили пътя ѝ: първата ѝ олимпийска победа през 2008 г., завършването на висше образование и триумфалното ѝ завръщане на върха в спорта през 2019 г.

Във видео, публикувано в нейния Инстаграм, трикратната олимпийска и десеткратна световна шампионка разказа как тези преживявания са ѝ показали собствения ѝ потенциал и са послужили за вдъхновение на другите.

Шели-Ан Фрейзър-Прайс определи зашеметяващата си победа и златния медал на 100 метра на Олимпиадата в Пекин през 2008 г. като повратен момент.

"Мисля, че показах на жените и момичетата в моята общност, че успехът принадлежи и на тях“, заяви тя, подчертавайки въздействието на победата си извън пистата.

Вторият важен етап, който тя обсъди, е завършването на университетското ѝ образование – възможност, която получава благодарение на спортната си кариера, след като по-рано се сблъсква с финансови затруднения.

"Леката атлетика ми даде възможност да получа висше образование, което никога не приемам за даденост“, обясни тя.

Накрая спринтьорката посочи забележителното си завръщане на Световното първенство в Доха през 2019 г., където спечели титлата на 100 метра. Тази победа беше особено значима, тъй като дойде само две години след раждането на сина ѝ Зайън през 2017 г.

Размишлявайки върху тези постижения, Шели-Ан Фрейзър-Прайс заключи: "Всички тези моменти просто ме научиха, че като жени можем да се развиваме.“

В текста към публикацията си тя подсили това послание за непрекъснат растеж, пишейки: "Всеки етап от живота ми изискваше нещо различно от мен.“

"През 2008 г. целта беше да покажа на младите ямайски момичета какво е възможно. По-късно трябваше да докажа на себе си, че майчинството не означава край на кариерата ми. А междувременно образованието ми даде възможности, които семейството ми някога не можеше да си позволи.“

"Поуката е проста: позволено ни е да се развиваме. Не е нужно да избираш само една версия на себе си. Можеш да израснеш във всяка личност, която ти е отредено да бъдеш.“

