Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. ДеМар ДеРоузън задмина легендата Кевин Гарнет

ДеМар ДеРоузън задмина легендата Кевин Гарнет

  • 15 яну 2026 | 11:58
  • 176
  • 0
ДеМар ДеРоузън задмина легендата Кевин Гарнет

Сакраменто Кингс надделя над Ню Йорк Никс със 112:101 в мач от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада.

Старши треньорът на Никс Майк Браун се завърна в залата на бившия си отбор Сакраменто за пръв път, откакто беше уволнен в началото на сезон 2024/25, но не успя да се поздрави с успех.

„Кралете“, които са предпоследни в Западната конференция с баланс от 11-30, взеха преднината още в първата четвърт и не я изпуснаха до края на двубоя, успвайки да измъкнат победата срещу вторите на Изток Никс, чийто баланс вече е 25-15.

ДеМар ДеРоузън поведе Сакраменто с 27 точки, задминавайки легендата Кевин Гарнет на 22-рото място във вечната класация на най-добрите реализатори в НБА. 36-годишният ДеРоузън, шесткратен участник в Мача на звездите, вече 17 сезона играе в Лигата, като за това време е отбелязал 26 077 точки. Членът на Залата на славата Гарнет. Гарнет има 26 071 точки в 21 сезона в НБА.

Зак ЛаВийн добави 25 точки, а двама играчи на Кингс записаха дабъл-дабъл - Прешъс Ачиува с 20 точки и 14 борби, и Ръсел Уестбрук с 19 точки и 11 асистенции.

За Ню Йорк Микал Бриджис отбеляза 19 точки, Оу Джи Анунонби дорпинесе с 15, а Карл-Антъни Таунс добави 13.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

НБА продължи със седен мача, лидерите почиваха тази нощ

НБА продължи със седен мача, лидерите почиваха тази нощ

  • 15 яну 2026 | 07:58
  • 5362
  • 0
Кръг №22 в Евролигата продължава с шест мача

Кръг №22 в Евролигата продължава с шест мача

  • 15 яну 2026 | 06:55
  • 2568
  • 0
Везенков и Олимпиакос размазаха Партизан в Белград

Везенков и Олимпиакос размазаха Партизан в Белград

  • 14 яну 2026 | 22:16
  • 17010
  • 8
Академик даде сериозна заявка за участие в efbet Купа на България

Академик даде сериозна заявка за участие в efbet Купа на България

  • 14 яну 2026 | 20:18
  • 7045
  • 2
Пини Гершон: Очаквам с Веско Веселинов да проведем качествена подготовка

Пини Гершон: Очаквам с Веско Веселинов да проведем качествена подготовка

  • 14 яну 2026 | 19:23
  • 1318
  • 1
Вагнер планира завръщане за първия си мач от НБА в Германия

Вагнер планира завръщане за първия си мач от НБА в Германия

  • 14 яну 2026 | 17:08
  • 1112
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Тежък жребий за Григор Димитров на Australian Open

Тежък жребий за Григор Димитров на Australian Open

  • 15 яну 2026 | 08:49
  • 12839
  • 21
Локо (Пд): Левски попита за цената на Переа, но тя не ги устройва

Локо (Пд): Левски попита за цената на Переа, но тя не ги устройва

  • 15 яну 2026 | 11:26
  • 5630
  • 4
Левски тренира без Камдем, чака се Флекса

Левски тренира без Камдем, чака се Флекса

  • 15 яну 2026 | 10:08
  • 7289
  • 20
Трета загуба за ЦСКА 1948 в Турция

Трета загуба за ЦСКА 1948 в Турция

  • 15 яну 2026 | 11:56
  • 6858
  • 8
Барселона в опит да не повтори грешката на Реал

Барселона в опит да не повтори грешката на Реал

  • 15 яну 2026 | 07:14
  • 12852
  • 3
Дебютът на Арбелоа се превърна в кошмар за Реал Мадрид

Дебютът на Арбелоа се превърна в кошмар за Реал Мадрид

  • 14 яну 2026 | 23:57
  • 56569
  • 348