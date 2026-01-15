ДеМар ДеРоузън задмина легендата Кевин Гарнет

Сакраменто Кингс надделя над Ню Йорк Никс със 112:101 в мач от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада.

Старши треньорът на Никс Майк Браун се завърна в залата на бившия си отбор Сакраменто за пръв път, откакто беше уволнен в началото на сезон 2024/25, но не успя да се поздрави с успех.

„Кралете“, които са предпоследни в Западната конференция с баланс от 11-30, взеха преднината още в първата четвърт и не я изпуснаха до края на двубоя, успвайки да измъкнат победата срещу вторите на Изток Никс, чийто баланс вече е 25-15.

ДеМар ДеРоузън поведе Сакраменто с 27 точки, задминавайки легендата Кевин Гарнет на 22-рото място във вечната класация на най-добрите реализатори в НБА. 36-годишният ДеРоузън, шесткратен участник в Мача на звездите, вече 17 сезона играе в Лигата, като за това време е отбелязал 26 077 точки. Членът на Залата на славата Гарнет. Гарнет има 26 071 точки в 21 сезона в НБА.

another one for the record books 👑



DeMar DeRozan passes Kevin Garnett to become 22nd on the all-time scoring leader list. pic.twitter.com/wT9JjVSI9Q — Sacramento Kings (@SacramentoKings) January 15, 2026

Зак ЛаВийн добави 25 точки, а двама играчи на Кингс записаха дабъл-дабъл - Прешъс Ачиува с 20 точки и 14 борби, и Ръсел Уестбрук с 19 точки и 11 асистенции.

За Ню Йорк Микал Бриджис отбеляза 19 точки, Оу Джи Анунонби дорпинесе с 15, а Карл-Антъни Таунс добави 13.