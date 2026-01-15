Марк Инглиш подобри националния рекорд на 600 метра в зала

Марк Инглиш стартира сезон 2026 по рекорден начин, подобрявайки собствения си национален рекорд на 600 метра в зала по време на турнир в Абътстаун.

В първото си състезание след Световното първенство по лека атлетика в Токио миналия септември Инглиш регистрира време от 1:15.80 в рядко провежданата дисциплина. С това той подобри предишния си ирландски рекорд от 1:16.64, поставен в Бостън през 2024 г., с почти цяла секунда.

През миналото лято 32-годишният атлет подобри ирландския рекорд на 800 метра три пъти, сваляйки го до 1:43.37. Впоследствие обаче Сиан Макфилипс проби бариерата от 1:43, като пробяга дистанцията за 1:42.15 и завърши четвърти във финала на 800 метра на Световното първенство.

Инглиш ще продължи сезона си в зала със състезание на 800 метра в Лион следващата седмица, като целта му е Световното първенство в зала в Торун през март. Той вече има пет европейски медала, включително бронз от Европейското първенство в зала миналата година.