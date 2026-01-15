Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Денвър победи Далас за 28-и успех от началото на сезона в НБА

Денвър победи Далас за 28-и успех от началото на сезона в НБА

  • 15 яну 2026 | 11:35
  • 477
  • 0
Денвър победи Далас за 28-и успех от началото на сезона в НБА

Денвър Нъгетс победи Далас Маверикс със 118:109 в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА). Така тимът от щата Колорадо записа трети пореден успех и общо 28-и от началото на кампанията за общ баланс 28-13, докато Далас е с 15-26.

Избраният под номер 1 в миналогодишния драфт на НБА новобранец Купър Флаг се контузи в средата на втората четвърт, обръщайки глезена си и напускайки срещата, преди да се завърне при с 2:35 оставащи минути до полувремето. Той доигра частта, но не излезе отново на паркета през второто полувреме, с което постави тима си в трудна позиция. Далас вече беше без лидера си Антъни Дейвис, който ще отсъства над месец заради травма в китката.

Джамал Мъри поведе Денвър, които в пореден мач бяха без звездата си Никола Йокич, отбелязвайки 33 точки. Арън Гордън помогна с 22, а Пейтън Уотсън - с 18.

За Маверикс Наджи Маршал беше най-резултатен с 24 точки, Брандън Уилямс добави 20 точки и 7 борби, а Кейлъб Мартин завърши с 15 точки.

