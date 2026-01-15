Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Маестрото разкри на кого ще стиска палци на Australian Open

Маестрото разкри на кого ще стиска палци на Australian Open

  • 15 яну 2026 | 10:56
  • 1539
  • 0
Маестрото разкри на кого ще стиска палци на Australian Open

Легендарният тенисист Роджър Федерер се надява Карлос Алкарас да стане най-младият играч, който да спечели и четирите турнира от Големия шлем.

22-годишният испанец има по две титли от "Уимбълдън", "Ролан Гарос" и Откритото първенство на САЩ. Този месец Алкарас ще започне сезона си с участие в Откритото първенство на Австралия - единственият от най-престижните турнири, на който все още не е ставал шампион.

Федерер завърши кариерния си Голям шлем през 2009 година, когато триумфира на "Ролан Гарос" за първи път, пет години след успехите си в останалите три надпревари.

"Това е като Рори Макилрой, който искаше да спечели Мастърс в голфа, тези неща са трудни. На тази млада възраст, би било страхотно да завърши кариерен Голям шлем. Нека да видим дали може да направи нещо страхотно тази седмица. Надявам се да успее, защото за тениса, това би бил наистина специален момент“, заяви швейцарецът в интервю на „Мелбърн Парк“ преди началото на Откритото първенство на Австралия, цитиран от BBC.

Световният номер 1 Алкарас си подели трофеите в 9 от последните 10 турнира от Големия шлем със своя съперник и номер 2 в света Яник Синер. Федерер определи тяхното съперничество като "невероятно" и изключително полезно за тениса.

„Това, което виждаме при тяхното развитие в последните години - невероятно е. Поиграх с тези момчета малко. Невероятни са. Очевидно предстои още много от тях. Просто се надявам да се разминат с контузиите“, добави 20-кратният носител на титли от Големия шлем.

Роджър Федерер за първи път от 2020 година ще бъде гост на Откритото първенство на Австралия, където ще се проведе специална церемония преди откриването. Той ще участва в мач на двойки, заедно с Андре Агаси, Патрик Рафтър и Лейтън Хюит в събота.

Искате ли да си поговорите с Федерер по време на Australian Open? Пригответе 20 000 долара!
Искате ли да си поговорите с Федерер по време на Australian Open? Пригответе 20 000 долара!

Бившият номер 1 в световната ранглиста каза, че отказването от тениса му е далеч „по-лесно“, отколкото е очаквал, тъй като може да прекарва повече време със семейството си. Швейцарецът обича да прекарва време на корта с децата си, както и да наблюдава тениса като фен, но засега няма планове да стане треньор.

„Никога не казвай никога. Стефан Едберг казваше същото. Много съм зает, имам четири деца. Няма шанс да се случи в момента“, коментира Федерер.

Откритото първенство на Австралия започва на 18 януари, а по-рано днес беше изтеглен жребият за схемата, който отреди на Карлос Алкарас двубой със 79-ия в света Адам Уолтън (Австралия).

Следвай ни:

Още от Тенис

Жалко! Томова отпадна на крачка от основната схема

Жалко! Томова отпадна на крачка от основната схема

  • 15 яну 2026 | 06:36
  • 2142
  • 3
Иван Иванов започна с двусетова победа в Манакор

Иван Иванов започна с двусетова победа в Манакор

  • 14 яну 2026 | 20:29
  • 3782
  • 2
Джокович прекрати тренировката си в Австралия заради болки във врата

Джокович прекрати тренировката си в Австралия заради болки във врата

  • 14 яну 2026 | 20:23
  • 11192
  • 3
Гергана Топалова започна с победа на турнир в Буенос Айрес

Гергана Топалова започна с победа на турнир в Буенос Айрес

  • 14 яну 2026 | 18:26
  • 1320
  • 0
Антъни Генов с нов силен мач в Глазгоу

Антъни Генов с нов силен мач в Глазгоу

  • 14 яну 2026 | 17:59
  • 1612
  • 0
Кузманов отпадна във втори кръг в Глазгоу

Кузманов отпадна във втори кръг в Глазгоу

  • 14 яну 2026 | 17:32
  • 843
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Тежък жребий за Григор Димитров на Australian Open

Тежък жребий за Григор Димитров на Australian Open

  • 15 яну 2026 | 08:49
  • 12778
  • 21
Локо (Пд): Левски попита за цената на Переа, но тя не ги устройва

Локо (Пд): Левски попита за цената на Переа, но тя не ги устройва

  • 15 яну 2026 | 11:26
  • 5540
  • 4
Левски тренира без Камдем, чака се Флекса

Левски тренира без Камдем, чака се Флекса

  • 15 яну 2026 | 10:08
  • 7235
  • 20
Трета загуба за ЦСКА 1948 в Турция

Трета загуба за ЦСКА 1948 в Турция

  • 15 яну 2026 | 11:56
  • 6795
  • 8
Барселона в опит да не повтори грешката на Реал

Барселона в опит да не повтори грешката на Реал

  • 15 яну 2026 | 07:14
  • 12819
  • 3
Дебютът на Арбелоа се превърна в кошмар за Реал Мадрид

Дебютът на Арбелоа се превърна в кошмар за Реал Мадрид

  • 14 яну 2026 | 23:57
  • 56541
  • 348