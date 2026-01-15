Бъфало продължи добрата си серия с успех срещу Флайърс

Бъфало също продължи добрата си серия, след като надделя с 5:2 срещу гостуващия Филаделфия и спечели за 14-и път в 16 срещи от 9 декември насам.

Расмус Далин реализира два гола, Райън МакЛауд допринесе с попадение и асистенция, а Тейдж Томпсън и Джон Доун записаха по две асистенции.

Rasmus Dahlin - Buffalo Sabres (5)

Power Play Goal pic.twitter.com/1Vv6JuGtDW — NHL Goal Videos (@NHLGoalVideos) January 15, 2026

Играчите на домакините показаха и страхотна успеваемост в атака, като вкараха пет пъти от само 14 точни изстрела.

Вратарят им Уко-Пеко Лууконен направи 20 спасявания.

Центърът на Сейбърс Джош Норис напусна играта през втория период с контузия в горната част на тялото и не се завърна, след като беше ударен от защитника на Филаделфия Ник Сийлър.

Оуен Типет и Тревър Зеграс вкараха за Флайърс (22-15-8), които загубиха четири поредни пъти. Дан Владар допусна два гола от пет удара, преди да напусне след първия период с контузия. Самюел Ерсон отрази шест от осем удара като резерва.

Нико Хишир реализира втория си гол в мача 1:18 минути преди края на продължението и донесе победата на Ню Джърси над гостуващия Сиатъл с 3:2. Коди Глас също вкара за успеха.

Nico Hischier is inevitable. pic.twitter.com/ueZXs8T3g1 — New Jersey Devils (@NJDevils) January 15, 2026

Джаред Маккан се отличи с попадение и асистенция за съперника.