Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Ткачук вкара гол №200 и записа 4 точки, а Сенаторите с лекота надиграха Рейнджърс

Ткачук вкара гол №200 и записа 4 точки, а Сенаторите с лекота надиграха Рейнджърс

  • 15 яну 2026 | 10:09
  • 291
  • 0
Ткачук вкара гол №200 и записа 4 точки, а Сенаторите с лекота надиграха Рейнджърс

Брейди Ткачък отбеляза своя гол №200 в НХЛ и направи три асистенции за победата на Отава Сенатърс с 8:4 срешу Ню Йорк Рейнджърс в “Медисън Скуеър Гардън”.

Осем различни играчи се разписаха за канадците, като освен Ткачък изпъкна и Дилън Козънс, завършил с попадение и две асистенции.

Джейк Сандерсън, Давид Перон и Ник Йенсен се отчетоха с по гол и асистенция.

Лееви Мерилайнен, в деветия си пореден мач като титуляр и 10-о поредно участие, направи 18 спасявания.

Рейнджърс загубиха пети пореден мач и четвърти последователен у дома. Гейб Перео вкара два пъти за първия си мач с няколко гола в НХЛ, а Алексис Лафрение добави гол и асистенция.

Джонатан Куик допусна шест гола от 17 удара, преди да бъде заменен през втория период от Спенсър Мартин, кйто направи 11 спасявания като резерва.

Нюйоркчани допуснаха 30 попадения в серията си от пет загуби.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

25-о място за Фейгин в кратката програма на Европейското в Шефилд

25-о място за Фейгин в кратката програма на Европейското в Шефилд

  • 15 яну 2026 | 02:49
  • 2471
  • 0
Тервел и Малена Замфирови отпаднаха от отборната надпревара в Бад Гащайн

Тервел и Малена Замфирови отпаднаха от отборната надпревара в Бад Гащайн

  • 14 яну 2026 | 17:17
  • 1790
  • 0
Финален спринт донесе победата на Норвегия в дамската щафета, България 16-та

Финален спринт донесе победата на Норвегия в дамската щафета, България 16-та

  • 14 яну 2026 | 16:53
  • 1987
  • 1
Тервел и Малена Замфирови заеха пето място в отборната надпревера на паралелния слалом в Бад Гащайн

Тервел и Малена Замфирови заеха пето място в отборната надпревера на паралелния слалом в Бад Гащайн

  • 14 яну 2026 | 16:29
  • 2073
  • 0
Новият ски сезон на Витошко лале ще бъде открит в четвъртък с нощно каране

Новият ски сезон на Витошко лале ще бъде открит в четвъртък с нощно каране

  • 14 яну 2026 | 15:48
  • 799
  • 0
Александър Кръшняк след среброто в Бад Гащайн: Вчера научих много уроци

Александър Кръшняк след среброто в Бад Гащайн: Вчера научих много уроци

  • 14 яну 2026 | 15:15
  • 1079
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Тежък жребий за Григор Димитров на Australian Open

Тежък жребий за Григор Димитров на Australian Open

  • 15 яну 2026 | 08:49
  • 8334
  • 6
Левски тренира без Камдем, чака се Флекса

Левски тренира без Камдем, чака се Флекса

  • 15 яну 2026 | 10:08
  • 2781
  • 7
ЦСКА 1948 0:2 ЛАСК - гледайте на живо!

ЦСКА 1948 0:2 ЛАСК - гледайте на живо!

  • 15 яну 2026 | 10:02
  • 2110
  • 1
Националният треньор изгледа до шеф на ЦСКА първия мач на "армейците"

Националният треньор изгледа до шеф на ЦСКА първия мач на "армейците"

  • 15 яну 2026 | 08:00
  • 7925
  • 24
Барселона в опит да не повтори грешката на Реал

Барселона в опит да не повтори грешката на Реал

  • 15 яну 2026 | 07:14
  • 10208
  • 1
Дебютът на Арбелоа се превърна в кошмар за Реал Мадрид

Дебютът на Арбелоа се превърна в кошмар за Реал Мадрид

  • 14 яну 2026 | 23:57
  • 53702
  • 346