Ткачук вкара гол №200 и записа 4 точки, а Сенаторите с лекота надиграха Рейнджърс

Брейди Ткачък отбеляза своя гол №200 в НХЛ и направи три асистенции за победата на Отава Сенатърс с 8:4 срешу Ню Йорк Рейнджърс в “Медисън Скуеър Гардън”.
Осем различни играчи се разписаха за канадците, като освен Ткачък изпъкна и Дилън Козънс, завършил с попадение и две асистенции.
Джейк Сандерсън, Давид Перон и Ник Йенсен се отчетоха с по гол и асистенция.
Лееви Мерилайнен, в деветия си пореден мач като титуляр и 10-о поредно участие, направи 18 спасявания.
Рейнджърс загубиха пети пореден мач и четвърти последователен у дома. Гейб Перео вкара два пъти за първия си мач с няколко гола в НХЛ, а Алексис Лафрение добави гол и асистенция.
Джонатан Куик допусна шест гола от 17 удара, преди да бъде заменен през втория период от Спенсър Мартин, кйто направи 11 спасявания като резерва.
Нюйоркчани допуснаха 30 попадения в серията си от пет загуби.