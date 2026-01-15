Пета поредна победа изстреля Вегас на върха в Тихоокеанската дивизия на НХЛ

Марк Стоун вкара в 25-ата секунда на продължението, а Вегас надделя над домакина Лос Анджелис с 3:2 и постигна пета поредна победа, с което събра 56 точки и излезе еднолично на върха в Тихоокеанската дивизия на Националната хокейна лига.

Брейдън Бауман и Мич Марнър също отбелязаха, а Джак Айхел даде три асистенции за успеха.

Кевин Фиала се отличи с гол и асистенция при изравнителното попадение за 2:2 на Бранд Кларк 1:27 минути преди края на редовното време, с което Лос Анджелис си осигури точка, но остана само с една победа в последните си пет мача от шампионата.