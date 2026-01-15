Артета: Много съм доволен, въпреки че можеше да бъде и по-добре

Микел Артета говори след победата на своя Арсенал с 3:2 над тима на Челси в първия полуфинален сблъсък от турнира за Карабао Къп.

„Бях впечатлен от това, което Арсенал направи през целия мач като гост срещу противник с такова качество във всяко едно отношение.

Доминирахме, вкарахме три гола и имахме още две възможности да отбележим четвърти. Вторият гол на Челси промени малко играта, но като цяло съм много доволен. Въпреки че можеше да бъде и по-добре“, каза Микел Артета.

Така “артилеристите” се приближиха до финал и могат да грабнат поне златен дубъл този сезон, тъй като водят убедително и Премиър лийг. Лондончани спечелиха трофей за последно през 2020 г., когато вдигнаха ФА Къп.

