  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  Кръг №22 в Евролигата продължава с шест мача

  • 15 яну 2026 | 06:55
  • 802
  • 0
Кръг №22 в Евролигата продължава днес с шест мача, а Sportal.bg ще ви даде възможност да ги проследите на живо.

В първата среща от 18:00 часа Дубай приема Виртус Болоня.

От 19:00 часа е двубоят между Анадолу Ефес и Баскония в Турция.

В 20:30 часа Панатинайкос гостува на Байерн Мюнхен.

От 21:05 часа Жалгирис е гост на Макаби Тел Авив.

В 21:30 часа Олимпия Милано приема Цървена звезда с българския национал Коди Милър-Макинтайър.

В 21:45 часа стартира и последната среща между Париж и Монако във френската столица.

