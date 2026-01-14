Популярни
Кишейн Томпсън пред дългоочакван дебют за сезон 2026

  • 14 яну 2026 | 20:49
  • 426
  • 0
Кишейн Томпсън пред дългоочакван дебют за сезон 2026

Ямайската спринтьорска звезда Кишейн Томпсън официално потвърди първия си старт за сезон 2026, давайки на феновете повод за вълнение. Той ще започне своята кампания, след като беше включен в списъка за участие в откриващо сезона състезание в Спаниш Таун.

След зрелищното си издигане до световна слава, олимпийският сребърен медалист е готов да се завърне на пистата, поставяйки началото на това, което мнозина се надяват да бъде историческа кампания за младия спринтьор.

През миналия сезон Томпсън спечели сребърен медал във финала на 100 метра за мъже зад сънародника си Облик Севил на Световното първенство по лека атлетика в Токио, Япония.

Той се надява да надгради след откриващия си старт, тъй като се стреми най-накрая да спечели златен медал на Световния шампионат на World Athletics Ultimate в Будапеща, Унгария, през септември.

Предвижда се Кишейн Томпсън да открие сезона си на състезанието Puma JAAA Fuller Anderson Development Meet, което ще се проведе в колежа „Джи Си Фостър“ в Спаниш Таун (Ямайка) на 17 януари.

Това място се е превърнало в традиционна стартова площадка за елитните спринтьори на Ямайка. За Кишейн Томпсън този първи старт за сезона служи като решаваща проверка, която му позволява да тества формата си в състезателна среда след период на интензивни тренировки извън сезона.

Той ще се състезава срещу атлети като Акийм Блейк и световния бронзов медалист на 200 метра Брайън Левъл, които също ще открият своите сезони.

Снимки: Gettyimages

