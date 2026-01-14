Боксьорът Радослав Росенов е спортист на Русе за 2025 г.

Състезателят от боксов клуб "Русе" Радослав Росенов е спортист номер 1 на Русе за 2025 г., Георги Чиликов е най-добър треньор, а представителният мъжки тим на футболен клуб Дунав е отбор на годината. Резултатите от анкетата на спортните журналисти в града, организирана от местния вестник "Утро" и Община Русе, бяха обявени на специална церемония в Доходното здание.

Росенов е бронзов медалист на световното първенство за мъже, шампион и носител на купа "Странджата", осемкратен европейски шампион, национален шампион и златен медалист в турнира за купа "България".

"Независимо от това дали побеждавам, или губя, треньорът Съби Събев, президентът на клуба Павел Сяров и изпълнителният директор Илия Сяров винаги са ме подкрепяли. Съветвам всички да мечтаят и да се трудят, защото мечтите се сбъдват. Желая на всички спортисти да бъдат здрави и да продължават да постигат успехи и да печелят медали за Русе и България", каза боксьорът по време на награждаването.

Втори в анкетата се нареди състезателят по вдигане на тежести от тежкоатлетическия спортен клуб "Русе" Ангел Русев. През 2025 г. той стана за пети път европейски шампион за мъже по вдигане на тежести.

На третото място е вицешампионката на световното първенство за жени и златна медалистка на държавния шампионат Юлияна Янева от клуб "Юнак - Локомотив". Четвърти в анкетата е шампионът от европейското първенство на закрито по стрелба с лък в турския град Самсун и национален шампион на открито и в зала Иван Банчев. Бронзовата медалистка на европейското първенство за жени в Словакия, пета на световното първенство в Хърватия и национална шампион по борба Биляна Дудова е на пета позиция в анкетата.

Следващите в подреждането са щангистът Дениз Данев от Тежкоатлетическия спортен клуб "Русе", боксьорката Севда Асенова, капитанът на представителния отбор на футболен клуб Дунав Камен Хаджиев, Дамян Илиев от клуба по спортна стрелба "Локомотив - Тончо Тодоров" и Калоян Петров от спортния клуб по скокове на батут "Имидж".

Специален приз за цялостен принос към спорта получи боксьорката Севда Асенова, която в края на 2025 г. сложи край на своята дългогодишна кариера.

За треньор на годината бе обявен наставникът на футболния Дунав Георги Чиликов, а "драконите", които са водачи в класирането на Втора лига, са определени за най-добър отбор.

"Благодаря на ръководството, екипа и момчетата от отбора. Тази награда е и отговорност. Това обаче ме мотивира, да изпълним целите си и да сме сред най-добрите. Радвам се и че все повече деца тренират футбол и въобще да се занимават със спорт, защото това е най-важното", каза Чиликов.

Наградата за приложник номер 1 взе световният шампион по авиомоделизъм при жените Елеонора Павлова.

Всички отличени получиха грамоти и парични награди. Три вида бронзови статуетки, изработени от скулпторката Нина Лишовска, също бяха раздадени на церемонията. „Звезда“ получиха най-изявените десет състезатели. Спортистът приложник взе статуетката „Феникс“, а „Победа“ беше отредена за треньор номер 1 и за отбора на годината.

Сред гостите на церемонията бяха кметът на Русе Пенчо Милков, част от неговите заместници, областният управител Драгомир Драганов, Главиницкият епископ Макарий, викарий на Русенския митрополит Наум, председателят на Общинския съвет академик Христо Белоев, председателят на парламентарната комисия по въпросите на младежта и спорта Габриел Вълков, Стоян Копривленски – световен шампион в K-1 World MAX и многократен шампион и носител на купи от различни международни турнири, и Теодор Карастоянов – състезател с 12 титли по кикбокс при аматьорите в България, треньор и основоположник на българската ММА федерация, представител на Bulgarian Fight Agency, областният координатор към Министерството на младежта и спорта Елеонора Гурбанова, началникът на Регионалното управление на образованието д-р Росица Георгиева и др.

Музикалната програма включваше изпълнения на Петя Панева, Стефания Горначка, детско-юношеският ансамбъл „Зорница“, клубът по спортни танци „Фламинго“, мажоретният състав „Екстрийм“, танцовият клуб „Фрийдъм“, фолклорно студио „Зора“ и др.