Мбелензи получи екип като извинение от атлетическия клуб

  • 14 яну 2026 | 19:28
  • 415
  • 0
Атлетическият клуб Mid Atlantic Athletic Club подари спортна екипировка на "изгубения“ бегач Денис Мбелензи, след като той се обърка по време на състезанието Rum to the Beach в неделя.

Мбелензи, който почти сигурно щеше да спечели първото шосейно бягане за годината, пое по грешен път, следвайки мотоциклетиста Уилис Дил. Вчера президентът на отбора Мартин Мерит му връчи клубен екип като жест на извинение.

Дил, който се извини на Мбелензи ден по-рано, беше категоричен, че организаторите от MAAC също трябва да поемат отговорност за нещастния инцидент.

В отговор на твърдението на Дил обаче, от клуба заявиха, че на въпросното място, където е станала грешката, е имало маршали и са били направени напразни опити да предупредят бегача за грешката му.

"На въпросното кръстовище присъстваха доброволци-маршали и зрители“, се казва в изявление на клуба.

"След като стана ясно, че Денис е поел по грешен завой, бяха направени опити да бъде извикан и пренасочен. Изглежда обаче, че тези викове може да са били изтълкувани като насърчение заради приближаващ конкурент и в състезателния дух, с който е известен, Денис продължи напред и увеличи темпото си.“

"Искрено съжаляваме за обстоятелствата около инцидента с Денис Мбелензи и Уилис Дил.“

"Както посочи и Денис, това беше неволна случка, тъй като за съжаление и той, и г-н Дил не са били запознати с промените в трасето, въведени преди няколко години.“

"След събитието се свързахме с Денис и проведохме продуктивен и позитивен разговор с него. Опитахме се да се свържем и с г-н Дил и се надяваме скоро да разговаряме и с него.“

"Въпреки че ситуацията беше наистина неприятна, ние сме благодарни, че всичко завърши безопасно и оценяваме разбирането, проявено от всички замесени.“

