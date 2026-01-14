Пини Гершон: Очаквам с Веско Веселинов да проведем качествена подготовка

На 17 и 18 януари в залата на частното училище „Свети Георги“ ще се проведе първия за новата година камп на разширения състав на юношите от националния отбор до 18-годишна възраст. За него, Пини Гершон, съвместно с ръководството на Българска федерация баскетбол, са извикали 20 талантливи момчета, родени през 2008 и 2009 г.

Младоците, които се борят за място в основния състав на България в тази възраст за участие на Европейското първенство в Дивизия А на ФИБА в Трентино това лято, ще проведат общо четири тренировки под взискателния поглед на легендата.

„Събираме юношите, от които ще правим селекция за юношеския национален отбор за трети път след камповете в Ботевград през ноември и в зала„Триадица“ в края на декември. Вече имам представа за повечето от тях, досега отсъстваха няколко момчета поради контузии и се надявам този път всички да са здрави, защото ни очаква интензивна работа. Очаквам с нетърпение и Веско Веселинов, който е техен старши треньор, за да седнем и да говорим и да проведем качествена подготовка“, споделя Пини Гершон.

Тренировките, както обикновено, ще бъдат достъпни за гледане от всеки родител. Както и от всеки треньор, който проявява желание да се запознае с методиката на Гершон, по която работи в новата програма за развитие на младите ни таланти. На тренировките в „Свети Георги“ на 17 и 18 януари Пини Гершон очаква в залата да присъстват и треньорите, които водят повиканите от него и федерацията млади таланти в съответния клуб.

„Това дори не може да подлежи на коментар. Всеки треньор на подрастващи в клубен отбор трябва да бъде в залата, ако сред повиканите има негов играч. И да се запознае отблизо с изискванията, които имаме към играчите в националния отбор, защото това ще бъдат същите изисквания към играчите и техните треньори и в клубните им отбори“, коментира Пини Гершон.

Селекционер на юношеския национален отбор до 18-годишна възраст е Веселин Веселинов, който ще води тренировките на кампа в „Свети Георги“, съвместно със своя бивш селекционер в мъжкия национален отбор на България в периода 2008-2009 г. Пини Гершон.

Както е известно, Веско Веселинов понастоящем е помощник-треньор на мъжкия Черно море Тича, но кариерата му на играч беше изключително успешна.



„Познавам Веско Веселинов от времената, в които той беше мой играч и беше сред най-добрите играчи в България. В негово лице виждам бъдещ много добър треньор и ще му помагам всячески, за да успее. Голямо предизвикателство е това пред него – участие в Дивизия А на европейско първенство, но вярвам, че Веско има всички качества, за да успее.Каквото зависи от мен, аз ще го правя и ще бъда до него и до останалите треньори“, казва Пини Гершон преди кампа този уикенд.

Ето и повиканите за кампа на 17 и 18 януари юноши до 18-годишна възраст:



Лазар Петров (27.02.2009 г.) – капитан на БУБА

Кирил Димитров (14.06.2009 г.) - БУБА

Кристиян Занов (7.02.2009 г.) - БУБА

Кристиян Каменски (2.06.2008 г.) - ЦСКА

Борис Гидов (15.05.2008 г.) - ЦСКА

Калоян Колев (5.04.2008 г.) - ЦСКА

Георги Димов (2.04.2009 г.) - ЦСКА

Боян Кьосев (14.01.2008 г.) - ЦСКА

Калоян Марчев (28.07.2009 г.) - ЦСКА

Михаил Минчев (24.04.2009 г.) - ЦСКА

Андрей Михайлов (23.07.2008 г.) – Миньор Перник

Руслан Богомилов (31.05.2009 г.) – Миньор Перник

Иво Валентинов (7.05.2009 г.) – Миньор Перник

Дарио Тодоров (18.08.2008 г.) – Спартак Плевен

Марк Воденичарски (4.01.2008 г.) - Балкан/Ботев 2012 Враца

Цветомир Миков (17.04.2008 г.) - Балкан

Рафаел Георгиев (8.10.2009 г.) - Балкан

Мартин Минчев (26.09.2008 г.) – Чардафон Габрово

Александър Кошанин (26.07.2008 г.) – Сърбия

Петър Симеонов (17.03.2008 г.)

Ето я и програмата на кампа на 18-годишните юноши:



Събота, 17 януари 2026 г.

10:00 – 12:00 часа

17:00 – 19:00 часа



Неделя, 18 януари 2026 г.

9:00 – 11:00 часа

15:30 – 17:30 часа

