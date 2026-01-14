Джейк Уайтман срещу Джош Кър на Millrose Games

Джейк Уайтман и Джош Кър са част от състезателите от световна класа, които ще застанат на старта в дисциплината две мили на тазгодишното издание на Millrose Games в Ню Йорк на 1 февруари.

Това ще бъде първият път, в който световните шампиони от 2022 г. и 2023 г. се изправят един срещу друг в зала, след като вече са се състезавали на писта, на шосе и в крос-кънтри.

Уайтман, който ще направи своя дебют на Millrose Games, никога досега не се е състезавал на две мили, нито на открито, нито на закрито. Той обаче има лично постижение от 7:37.81 минути на 3000 метра.

За Кър това няма да е първо участие в турнира, тъй като той постави световен рекорд на две мили в зала с време 8:00.67 минути по време на изданието през 2024 г.

Двамата се изправиха един срещу друг за последно във финала на 1500 метра на Световното първенство по лека атлетика, където Уайтман за малко изпусна златото за сметка на португалеца Исак Надер. В същото време Кър получи контузия в десния прасец, но все пак завърши, пресичайки финалната линия в Токио с накуцване.

Като юноши Уайтман и Кър са се състезавали за Атлетически клуб Единбург, но първото им съперничество е отпреди 10 години, когато двамата се борят на шотландския междуобластен шампионат по време на Great Edinburgh Cross Country International.

Оттогава те са участвали заедно в множество състезания на писта, включително на олимпийски игри и световни първенства. Двамата са се изправяли един срещу друг и на шосе по време на New York 5th Avenue Mile.

Въпреки че има значителен британски интерес към надпреварата на две мили на Millrose Games, Уайтман и Кър са само двама от многото атлети от световна класа в събитието.

Престижният списък със състезатели включва още Грант Фишър и Коул Хокър.

Фишър, бронзов олимпийски медалист от Париж на 5000 и 10 000 метра, е световен рекордьор в зала на 3000 метра (7:22.91) и 5000 метра (12:44.09), като победи Хокър на 3000 метра на миналогодишното издание на Millrose Games.

През 2024 г., когато Кър постави най-доброто време на две мили в зала, Фишър се класира втори след британеца с 8:03.62, което постави американския атлет на трето място във вечната ранглиста на закрито.

Хокър, настоящият олимпийски шампион на 1500 метра и световен шампион на 5000 метра, беше трети в същото състезание преди две години с време 8:05.70, което го нарежда на шесто място във вечната ранглиста в зала.

Други атлети, които заслужават внимание, са световният шампион на 3000 метра стийпълчейз Джордж Биймиш, Итън Странд и Кай Робинсън. Останалата част от състезателите включва Греъм Бланкс, Дрю Хънтър, Едуин Кургат, Купър Тиър и Паркър Улф.

Снимки: Gettyimages