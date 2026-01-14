Вагнер планира завръщане за първия си мач от НБА в Германия

Германската баскетболна звезда Франц Вагнер планира да се завърне след контузия в първия си мач от редовния сезон на НБА в родния си град Берлин в четвъртък.

„Добре съм. Имах добра тренировка и планирам да играя утре“, каза нападателят на Орландо Меджик преди мача срещу Мемфис Гризлис.

Вагнер е извън игра от декември поради контузия на глезена.

Треньорът на Меджик Джамал Мосли беше малко по-резервиран относно завръщането на Вагнер, но и предпазливо оптимистичен.

„Той направи страхотно впечатление през последните няколко дни. Изпълни някои упражнения за контакт и беше с групата. Така че отново ще наблюдаваме как ще реагира, за да видим колко може да направи и дали ще бъде там утре.

От друга страна, става въпрос и за това да гарантираме, че Франц ще е с нас в дългосрочен план, „да не бързаме с нищо и да се уверим, че тялото му е в добра форма“, заяви Мосли.

Братът и съотборник на Франц Вагнер, Мориц, който също беше контузен, „се завърна в неделя срещу Ню Орлиънс Пеликанс точно навреме, за да се включи в мача в четвъртък.“

Снимки: Imago