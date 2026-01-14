Везенков и Олимпиакос стартираха битката с Партизан в Белград

Отборите на Олимпиакос с българския национал Александър Везенков в състава и Партизан играят в мач от 22-ия кръг на Евролигата. Срещата в зала "Александър Николич" стартира в 20:30 часа, а Sportal.bg ви дава възможност да я проследите на живо.

Съвсем очаквано Везенков попадна в стартовата петица на своя тим, където компания му правят Папаниколау, Дорси, Милутинов и Уолкъп.

ПЪРВА ЧАСТ



След три минути игра Олимпиакос води с 6-5. 5:29 минути преди края на частта се стигна до равенство (8-8), а малко след това Партизан поведе с 10-8.

За гръцкия гранд участие в срещата няма да вземе центърът Тайрик Джоунс, който преди няколко дни премина в тима именно от състава на "гробарите".

Сръбският гранд обаче има сериозни проблеми, тъй като гардът Карлик Джоунс все още не е на разположение на треньорския щаб, Шейк Милтън е със счупена кост в ръката и ще бъде аут за поне три месеца. Джабари Паркър има проблем с дясното стъпало и дори напусна тренировка на "черно-белите" по-рано. Стърлинг Браун е болен.