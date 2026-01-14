Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Везенков и Олимпиакос стартираха битката с Партизан в Белград

Везенков и Олимпиакос стартираха битката с Партизан в Белград

  • 14 яну 2026 | 20:30
  • 497
  • 0

Отборите на Олимпиакос с българския национал Александър Везенков в състава и Партизан играят в мач от 22-ия кръг на Евролигата. Срещата в зала "Александър Николич" стартира в 20:30 часа, а Sportal.bg ви дава възможност да я проследите на живо.

Съвсем очаквано Везенков попадна в стартовата петица на своя тим, където компания му правят Папаниколау, Дорси, Милутинов и Уолкъп.

ПЪРВА ЧАСТ

След три минути игра Олимпиакос води с 6-5. 5:29 минути преди края на частта се стигна до равенство (8-8), а малко след това Партизан поведе с 10-8.

За гръцкия гранд участие в срещата няма да вземе центърът Тайрик Джоунс, който преди няколко дни премина в тима именно от състава на "гробарите".

Сръбският гранд обаче има сериозни проблеми, тъй като гардът Карлик Джоунс все още не е на разположение на треньорския щаб, Шейк Милтън е със счупена кост в ръката и ще бъде аут за поне три месеца. Джабари Паркър има проблем с дясното стъпало и дори напусна тренировка на "черно-белите" по-рано. Стърлинг Браун е болен.

Следвай ни:

Още от Евролига

Панатинайкос без голямата си звезда в Германия

Панатинайкос без голямата си звезда в Германия

  • 14 яну 2026 | 17:02
  • 605
  • 0
Балканско изпитание за Везенков и компания

Балканско изпитание за Везенков и компания

  • 14 яну 2026 | 07:00
  • 6702
  • 0
Партизан с куп проблеми преди мача с Олимпиакос

Партизан с куп проблеми преди мача с Олимпиакос

  • 13 яну 2026 | 16:52
  • 1003
  • 0
Фурние: Залата на Партизан е най-шумната, в която съм играл

Фурние: Залата на Партизан е най-шумната, в която съм играл

  • 13 яну 2026 | 16:21
  • 2265
  • 1
Генералните мениджъри на отборите от Евролигата посочиха Везенков като основен кандидат за MVP

Генералните мениджъри на отборите от Евролигата посочиха Везенков като основен кандидат за MVP

  • 13 яну 2026 | 15:25
  • 5420
  • 1
Барселона с 10-годишен договор с Евролигата, следват Реал Мадрид и Фенербахче

Барселона с 10-годишен договор с Евролигата, следват Реал Мадрид и Фенербахче

  • 13 яну 2026 | 14:07
  • 934
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА стартира със загуба от поляци

ЦСКА стартира със загуба от поляци

  • 14 яну 2026 | 18:15
  • 46617
  • 214
Кирил Домусчиев: Четири отбора ще се борят за титлата! Дай боже всеки клуб да има собственик като този на ЦСКА

Кирил Домусчиев: Четири отбора ще се борят за титлата! Дай боже всеки клуб да има собственик като този на ЦСКА

  • 14 яну 2026 | 15:34
  • 38826
  • 57
Официално: Пиза привлече Росен Божинов в исторически за българския футбол трансфер

Официално: Пиза привлече Росен Божинов в исторически за българския футбол трансфер

  • 14 яну 2026 | 19:48
  • 4577
  • 3
Вихрени 60 секунди отърваха Лудогорец в Турция

Вихрени 60 секунди отърваха Лудогорец в Турция

  • 14 яну 2026 | 16:49
  • 27254
  • 15
Христо Янев: Имаме много работа за вършене

Христо Янев: Имаме много работа за вършене

  • 14 яну 2026 | 18:29
  • 6242
  • 20
Зимна подготовка на отборите от efbet Лига (обновена)

Зимна подготовка на отборите от efbet Лига (обновена)

  • 14 яну 2026 | 16:55
  • 24661
  • 6