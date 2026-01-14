Популярни
Веласкес и екипът му гледат Локомотив (София)

  • 14 яну 2026 | 13:56
Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес и неговите помощници са в Анталия, за да наблюдават контролата между Локомотив (София) и Радник (Сурдулица). Испанският специалист пристигна в компанията на Дарко Тасевски, предаде репортер на Sportal.bg.

Официално: Левски взе бивш играч на Селтик и Уест Хам, в Ботев (Пд) бесни на "сините"
Официално: Левски взе бивш играч на Селтик и Уест Хам, в Ботев (Пд) бесни на "сините"

Вчера "сините" завършиха при нулево равенство с унгарския Ниредхаза в първата си проверка на турска земя, а по-рано днес стана ясно, че клубът от "Герена" е осъществил и първия си зимен трансфер, привличайки крилото на Ботев (Пловдив) Армстронг Око-Флекс. Това се е случило, след като Левски е платил на "канарчетата" откупната клауза на футболиста, която е между 250 и 350 хиляди евро.

ЦСКА обяви часовете на всичките си контроли в Белек

  • 14 яну 2026 | 13:25
Берое обяви подробности за първата си контрола

  • 14 яну 2026 | 13:03
Официално: Левски взе бивш играч на Селтик и Уест Хам, в Ботев (Пд) бесни на "сините"

  • 14 яну 2026 | 12:43
Пернишкият отбор по минифутбол „Зелен свят“ стана втори в оспорван турнир в Пловдив

  • 14 яну 2026 | 12:36
Цветомир Найденов: Веднага си личи в кой рейс се вози ЦСКА Делта Форс

  • 14 яну 2026 | 12:03
Левски (Карлово) уточни терените за контролите

  • 14 яну 2026 | 12:00
Официално: Левски взе бивш играч на Селтик и Уест Хам, в Ботев (Пд) бесни на "сините"

  • 14 яну 2026 | 12:43
"Българска армия" ще разполага с най-качествения терен на Балканите

  • 14 яну 2026 | 14:03
Лудогорец 0:1 Ракув, поляците откриха от дузпа

  • 14 яну 2026 | 15:02
Росен Божинов се превърна в най-скъпия защитник в историята на българския футбол

  • 14 яну 2026 | 10:31
Емо Костадинов получи покана от европейски гранд - напусна лагера на ЦСКА 1948

  • 14 яну 2026 | 09:37
Поне петима нови дебютират за ЦСКА днес

  • 14 яну 2026 | 09:26
