Веласкес и екипът му гледат Локомотив (София)

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес и неговите помощници са в Анталия, за да наблюдават контролата между Локомотив (София) и Радник (Сурдулица). Испанският специалист пристигна в компанията на Дарко Тасевски, предаде репортер на Sportal.bg.

Официално: Левски взе бивш играч на Селтик и Уест Хам, в Ботев (Пд) бесни на "сините"

Вчера "сините" завършиха при нулево равенство с унгарския Ниредхаза в първата си проверка на турска земя, а по-рано днес стана ясно, че клубът от "Герена" е осъществил и първия си зимен трансфер, привличайки крилото на Ботев (Пловдив) Армстронг Око-Флекс. Това се е случило, след като Левски е платил на "канарчетата" откупната клауза на футболиста, която е между 250 и 350 хиляди евро.