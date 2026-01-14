Популярни
  Волейбол
  2. Волейбол
  3. Треньорът на Палмберг: Марица е много опитен отбор с голямо качество

Треньорът на Палмберг: Марица е много опитен отбор с голямо качество

  • 14 яну 2026 | 16:29
  • 213
  • 0
Треньорът на Палмберг: Марица е много опитен отбор с голямо качество

Старши треньорът на Палмберг (Шверин) Феликс Козловски предупреди за важността на домакинството срещу Марица в четвъртия кръг на Шампионската лига по волейбол за жени. Срещата от група "Е" е утре от 19:00 часа.

Германките, които спечелиха драматично първия сблъсък между двата отбора в Пловдив през декември, са втори в класирането с 6 точки, колкото има и фаворитът Жешов (Полша). Българките са трети с 4 точки и също са в борбата за класиране във фазата на елиминациите.

Това е последното домакинство за Палмберг в груповата фаза и възпитаничките на Козловски са амбицирани за победа, която може да се окаже ключова за продължаването им напред.

„Марица е много опитен отбор с голямо качество. Знаем, че преди всичко трябва да опазим диагоналките им. Трябва да започнем смело, да покажем силните си страни от самото начало и да се възползваме максимално от домакинското си предимство. Ако успеем, имаме добри шансове да спечелим. Затова обаче се нуждаем от най-добрата си игра“, коментира наставникът на тима от Шверин.

Победителят в групата се класира директно за четвъртфиналите, а отборът, останал на второ място, ще играе допълнителен плейоф, за който се класира и един от завършилите на трето място с най-добри показатели в тази фаза на надпреварата.

Двубоят има и допълнителен заряд, свързан с двамата треньори. Турският специалист Ахметджан Ершимшек, който води Марица, от лятото ще бъде асистент на Козловски в националния отбор на Нидерландия по волейбол за жени.

