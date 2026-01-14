Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Ноа Лайлс стартира сезона със зрелищен дуел на 300 метра

Ноа Лайлс стартира сезона със зрелищен дуел на 300 метра

  • 14 яну 2026 | 14:46
Световният шампион Ноа Лайлс ще открие сезона си този петък с вълнуващ сблъсък на 300 метра срещу шампиона на NCAA Шейкна Траоре на турнира Jimmy Carnes Invitational.

Сцената е подготвена за интригуващ дуел на 300 метра между четирикратния световен шампион на 200 метра Ноа Лайлс и шампиона на NCAA Шейкна Траоре на 14 януари.

Очаква се сблъсък на титани в спринта. Ноа Лайлс, известен със своята експлозивна скорост и шампионски манталитет, вече е привличал вниманието в дисциплината на 300 метра. През 2017 г. настоящият олимпийски шампион на 100 метра пробяга дистанцията за 31.87 секунди, поставяйки тогавашен световен рекорд в зала.

Траоре, изгряваща звезда от колежанската верига на NCAA, внася младежка енергия и решителност в съревнованието и ще се стреми да покаже на феновете на какво е способен.

Събитието ще включва и мъжката щафета 4х400 метра на PURE Athletics adidas, което добавя още един вълнуващ елемент към турнира.

Междувременно Ноа Лайлс е готов да се завърне и на турнира New Balance Indoor Grand Prix. Престижното събитие ще се проведе на 24 януари.

Ноа Лайлс ще се състезава в Бостън за осми път. Бягането на 300 метра този петък ще бъде отлична подготовка за американския спринтьор.

Лайлс стартира сезона си през 2025 г. с победа на 60 метра на New Balance Indoor Grand Prix, което беше четвъртият му пореден триумф там.

Впоследствие той спечели четвъртата си поредна световна титла на 200 метра, бронзов медал на 100 метра и беше част от победната щафета на САЩ на 4х100 метра на Световното първенство по лека атлетика в Токио.

Победителите в генералното класиране на Световния тур в зала на World Athletics получават награда от 10 000 долара и автоматична квота за Световното първенство по лека атлетика в зала през 2026 г. в Куяви-Поможе, Полша.

Снимки: Imago

